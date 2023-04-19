OMODA С 5 с полным приводом уже в наличии в Автоцентре АНТ

Автоцентр АНТ, официальный дилер OMODA, приглашает на « День открытых дверей » 22 апреля с 11.00 до 15.00 в дилерский центр на Павловском тракте, 249д познакомиться с новинкой и пройти тест-драйв футуристичного кроссовера OMODA C5 с полным приводом.

OMODA С 5 с полным приводом в Автоцентре АНТ.

Концепция бренда OMODA

OMODA — это вселенная, объединяющая реальное и виртуальное пространство, размывающая границы настоящего и будущего. В ней первоочередное значение имеют технологии и инновации, тренды и тенденции, забота об устойчивом будущем и обществе. Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Следование данной философии и стилю жизни возможно вместе с автомобилями марки OMODA. Отличительными чертами этих автомобилей является футуристичный дизайн и современные технологии.

Ультрасовременный кроссовер OMODA С5 с полным приводом

В начале марта бренд OMODA представил на российском рынке кроссовер OMODA C5 с новым мотором и интеллектуальной системой полного привода.

Эффективный двигатель

Высокотехнологичный, стильный и интеллектуальный кроссовер OMODA C5 получил новую модификацию с двигателем 1.6 TGDI. Турбированный мотор мощностью 150 л.с. сопряжен с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT «мокрого» типа. Двигатель отличается безупречной динамикой и высоким показателем экономичности. Максимальный крутящий момент силового агрегата составляет 275 Нм с 2000 оборотов в минуту.

Двигатель позволяет полноприводному кроссоверу OMODA C5 ускоряться до 100 км/ч за 8,6 секунды. А благодаря слаженной работе с роботизированной коробкой передач, КПД которой составляет 96%, минимизируется потеря крутящего момента. Новая трансмиссия с двумя сцеплениями призвана мягко и оперативно переключать передачи, обеспечивая мотору отменные динамические характеристики при низком уровне расхода топлива. В смешанном цикле автомобиль потребляет не более 7,4 литра бензина Аи-92.

Система интеллектуального полного привода

В футуристичном кроссовере OMODA C5 теперь установлена интеллектуальная система полного привода. Распределение крутящего момента между передней и задней осями происходит в автоматическом режиме благодаря умной многодисковой электромагнитной муфте в зависимости от различных дорожных и климатических условий эксплуатации, а также манеры езды водителя. Продвинутая система полного привода располагает шестью режимами управления: экономичным, комфортным, спортивным, а также для движения по снегу и грязи. Можно активировать режим всех ведущих колес и отдельно — в принудительном порядке.

Полный привод кроссовера OMODA C5 призван помогать водителю и пассажирам чувствовать себя в комфорте и безопасности вне зависимости от эксплуатационных условий, типа дорожного покрытия и погодных условий.

Помимо прочего, эффектный и яркий полноприводный кроссовер OMODA C5 получил новую заднюю многорычажную подвеску с гидравлическими телескопическими амортизаторами, что позволяет нивелировать раскачку и сводит на нет любые отклонения от траектории.

Кроме того, автомобиль оборудован большим панорамным люком, передними креслами с электрическими регулировками в 6 направлениях, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с голосовым управлением и аудиосистемой SONY с восемью динамиками. Также OMODA C5 можно заказать с двухцветным окрасом кузова. За защиту водителя и пассажиров отвечают шесть подушек безопасности, система предотвращения столкновений, ассистент контроля за полосой следования, помощник при перестроении и функция экстренного торможения.

Полноприводный кроссовер OMODA C5 c новым мотором и трансмиссией предлагается в двух комплектациях.

В мае 2023 года модельный ряд футуристичных автомобилей в Автоцентре АНТ пополнит OMODA S5.

OMODA С 5 с полным приводом в Автоцентре АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Только 22 апреля 2023 г. действует особое предложение на OMODA C5 с полным приводом в Автоцентре АНТ. Приходите на «День открытых дверей» 22 апреля 2023 г. на Павловском тракт, 249д, чтобы познакомиться с новинкой и пройти тест-драйв.

Официальный дилер OMODA — Автоцентр АНТ

Адрес: Павловский тракт, 249 д

Время работы:

Пн-пт с 8−00 до 19−00,

сб-вс — с 9−00 до 14−00

Отдел продаж:

Телефон: +7 (3852)230−030

Сервисный центр:

Телефон: +7 (3852) 230−010

Сайт: omoda-ant22.ru

https://t.me/ant_omoda

https://vk.com/ant_omoda

https://dzen.ru/ant22_omoda

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