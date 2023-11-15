Оливье по-особенному. Загородный клуб «Золотая подкова» подготовил много сюрпризов к новогодним корпоративам

Новое меню к новогодним праздникам подготовил для своих гостей загородный комплекс «Золотая подкова». В тандеме его разработали два известных в Барнауле шеф-повара Вячеслав Андреев и Данил Шахов. Они же раскрыли завесу тайны: потчевать будут любимыми блюдами, но приготовленными по-особенному. Altapress.ru выяснил все подробности, и скажем сразу: там все очень вкусно.

Каким будет новогоднее меню

Сделать акцент шеф-повара «Золотой подковы» решили на всеми любимых новогодних салатах. Кто из нас под бой курантов не ел сельдь по шубой или оливье? Они многим знакомы еще с детства.

В загородном клубе эти блюда будут особенными, и по ингредиентам и по подаче. Например, сельдь под шубой в новогоднем меню теперь с соленым лососем шеф-посола и свекольным муссом. Как вам такой вариант?

Вячеслав Андреев,

шеф-повар загородного комплекса «Золотая подкова»:

Постарались сохранить тот же привычный с детства вкус знакомого блюда, но подали его в другой интерпретации. Могу сказать, что подача будет более современная, ибо ресторанная кухня на месте не стоит.

Вячеслав Андреев, шеф-повар загородного комплекса «Золотая подкова». Фото: Анна Зайкова.

В новогоднем меню будет еще много чего вкусного — салат с томленой говядиной, салат с морепродуктами. А еще большой выбор горячего, такого, что пальчики оближешь.

Для любителей легких закусок — различные варианты намазок.

«Золотая подкова» — идеальное место для проведения мероприятий. Закрытое мероприятие «Мужской клуб» от ИД «Алтапресс». Фото: Анна Зайкова.

Когда подадут новое меню

Дело это непростое — шеф-повара «Золотой подковы» его разработали и с уверенностью говорят: гостям понравится.

Новые блюда новогоднего стола будут доступны уже в конце ноября. А кое-что из новинок перейдет и в основное меню загородного комплекса. Это значит, что попробовать их сможет каждый.

Вносить «изюминки» в меню — для шеф-поваров обязательное дело. Посетители всегда желают чего-то нового, жаждут необычных вкусовых впечатлений. «Золотая подкова» все это гарантирует.

Вячеслав Андреев,

шеф-повар загородного комплекса «Золотая подкова»:

Заметили, что наши посетители все чаще выбирают полезные для здоровья блюда. Если это салат, то с заправкой на основе масла или нежирного йогурта. В нашем меню мы полностью исключили майонез, потому что люди отдают предпочтение правильному питанию.

Почему нужно выбрать загородный комплекс

Загородный комплекс «Золотая подкова» — уединенный уголок чистого соснового бора в черте города. Здесь проводят свадьбы, отмечают юбилеи и коллективами встречают наступающий Новый год.

Загородный комплекс «Золотая подкова». Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова». Загородный комплекс «Золотая подкова». Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова». Загородный комплекс «Золотая подкова». Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова».

Для каждой компании в «Золотой подкове» подберут варианты размещения — есть апартаменты для 10-15 человек, есть зал для 30-40 гостей. Большой зал может комфортно принять до 100 человек.

Для каждой компании в «Золотой подкове» подберут подходящий вариант размещения. Фото предоставлено ЗК «Золотая подкова».

На предстоящие предновогодние торжества большая часть дней уже занята. Самые популярные и удобные даты в декабре были забронированы еще несколько месяцев назад.

Однако вариант для празднований в «Золотой подкове» все равно обещают подобрать. Главное — как можно быстрее позаботиться о предстоящем корпоративе.

Загородный комплекс «Золотая подкова»

Барнаул, ш. Ленточный бор, 31

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