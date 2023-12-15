Новый тарифный план «Киноман»: выбирай кино, которое всегда с тобой

PREMIER — онлайн-кинотеатр, где вас ждёт большая коллекция эксклюзивного контента собственного производства: «Перевал Дятлова», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Контакт», «Вне себя», «Игра на выживание», а также громкие премьеры и хиты развлекательных телеканалов.
viju — это библиотека громких премьер, культовых картин и эксклюзивов от ведущих мировых студий, а также 6 любимых телеканалов — viju+ Premiere, viju+ Megahit, viju+ Serial, viju+ Comedy, viju+ Sport и viju+ Planet.*
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* viju — вижу, Premiere — Премьера, Megahit — Мегахит, Serial — Сериал, Comedy — Камеди, Sport — Спорт, Planet — Планета.