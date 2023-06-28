Новинки заводов АЛМАЗ на «Дне сибирского поля»

Алтайские машиностроительные заводы АЛМАЗ — это крупнейший производитель почвообрабатывающей техники и запасных частей к ним собственного производства. Более 30 лет техника АЛМАЗ работает на полях России и за рубежом.

На выставке «День сибирского поля» АЛМАЗ — постоянный участник.В 2023 году Алтайские машиностроительные заводы презентуют сразу несколько новинок.

Лемешные плуги FINIST заводы АЛМАЗ выпускают с 2007 года. Тогда на Рубцовском заводе запасных частей произвели первую технику для почвообработки — плуг ПЛН 3-35. Сегодня линейка лемешных плугов АЛМАЗ насчитывает восемь видов техники от трех до девяти корпусов.

Новинка 2023 года — плуг лемешный полуприцепной FINIST ПЛП (9+2) х 40 с двумя съемными корпусами.

ПЛП(9+2)-40. Источник: Алтайские машиностроительные заводы АЛМАЗ.

Полувинтовой отвал плуга отличается от цилиндрического (культурного) отвала плуга ПЛН тем, что его крыло имеет более загнутый в сторону борозды угол. Это позволяет эффективно переворачивать и разрыхлять почву, в том числе на старопахотных, целинных землях.

Предназначен для отвальной обработки почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями. Агрегатируется с тракторами от 430 лошадиных сил. Подходит для работы по борозде и вне.

На «Дне сибирского поля» АЛМАЗ представит борону-мульчировщик PULSAR БМ-6 с шириной захвата 6 метров.

БМ-6. Источник: Алтайские машиностроительные заводы АЛМАЗ.

В 2020 году АЛМАЗ начал производить борону-мульчировщик PULSAR БМ-7, которая быстро стала популярна среди аграриев из-за своей универсальности.

Весной PULSAR используется для закрытия влаги, выравнивания полей, поверхностного рыхления почвы на глубину 6-12 см. Летом — для уничтожения сорняков на парах. Осенью борона-­мульчировщик PULSAR применяется для лущения стерни и заделки семян и удобрений. БМ-6 агрегатируется с тракторами от 250 лошадиных сил.

Еще одна новинка от заводов АЛМАЗ — новая комплектация сеялки VITA — СЗ-5,4 STAN­DART. Основное отличие комплектации — облегченная конструкция и доступная цена.

Сеялка предназначена для рядового посева семян зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес), бобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, нут, чина, люпин), рапса и льна с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.

Сеялка может быть использована для посева семян других культур, близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо, сорго, рис и др.).

На площадке также будет выставлена уже знакомая техника:

Плуг чизельный SVAROG ПЧ 4,5 с тандемным катком и двумя видами стоек

Сцепка борон гидрофицированная ЗАРЯ СБГ-10-2

Борона дисковая тяжелая ЗВЕЗДА БДТ-6

Плоскорез-глубокорыхлитель STAVR ПГП-7

Культиватор секционный универсальный АЛТАЙ КСУ 11

Бороны дисковые тяжелые ЗВЕЗДА Источник: Алтайские машиностроительные заводы АЛМАЗ. Культиваторы секционные универсальные АЛТАЙ. Источник: Алтайские машиностроительные заводы АЛМАЗ.

Алтайские машиностроительные заводы проведут выставку техники на площадке и демонстрационный показ ее работы в поле. В полях будут работать плуг лемешный полуприцепной FINIST ПЛП (9+2) х 40, плуг оборотный PERESVET ППО-8-35 и плуг чизельный SVAROG ПЧ-6.

Плуг лемешный FINIST ПЛН 8-35 будет сагрегатирован с гусеничным трактором ТЛС 5 «Барнаулец» производства завода «Алтай­лесмаш».

28 июня АЛМАЗ проведет вторые Фермерские игры

В этом году увеличен призовой фонд — 150 000 рублей. Восемь команд сразятся в четырех дисциплинах: бои на бревне, силовой экстрим, полоса препятствий и перетягивание каната. Комментировать Фермерские игры будет ведущий канала «Матч ТВ» Михаил Меламед.

Болельщиков ждут фирменный мерч, фото­зона, выступления артистов, футбольный дартс и футбольный бильярд, а самая активная команда поддержки получит пять литров пенного напитка!

Фермерские игры 2022. Источник: Алтайские машиностроительные заводы АЛМАЗ.

Ждем всех в поселке Прутском Павловского района 28 и 29 июня на площадке Алтайских машиностроительных заводов!

Алтайские машиностроительные заводы АЛМАЗ. 656037, Алтайский край,

г. Барнаул, ул. Северо-­Западная, 2-а.

+7 (3852) 503-703.

almaztd.ru