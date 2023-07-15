Не все солнцезащитные средства хорошо защищают от рака кожи. Особое мнение

Определить степень защиты можно по маркировке, рассказала дерматолог клиники «Рассвет» Вера Воронина.
Маркировка SPF означает — средство защищает от лучей типа В. Они вызывают покраснение, жжение и другие признаки солнечного ожога и проникают только в поверхностный слой кожи и потому менее опасны, чем лучи типа А.
Последние вносят основной вклад в повреждение ДНК клеток кожи, результатом которого становится фотостарение и рак кожи. Средства от лучей типа А имеют маркировку «для защиты от широкого спектра излучения.
Крем защищает не только от ожогов, которые вызывают UVB-лучи, но и от разрушительного действия UVA-излучения, провоцирующего фотостарение и риск возникновения меланомы.
Как пользоваться солнцезащитным кремом?
Безопасного загара в принципе не бывает с 12 до 16 часов. Если же вы собрались на пляж в другое время, нужно помнить несколько правил:
- Наносить крем от солнца за полчаса до выхода на солнце.
- Не жалеть крема: на лицо и шею нужна минимум чайная ложка средства, на тело – примерно пять столовых ложек.
- Обновлять средство каждые 2-3 часа.
- Даже средство с пометкой «водостойкое» после 40 минут купания требует повторного нанесения.