Навстречу человеку, или как Сбер преображает свои офисы на Алтае

Каким стал Сбер в нашем регионе и что ждет офисы в будущем – рассказываем далее.

Всё это направлено на создание комфорта для клиента: в одном месте можно получить не только банковские услуги, но и нефинансовые сервисы, приобрести продукты экосистемы.

Несколько последних лет офисы Сбербанка, в том числе и на Алтае, трансформируются в офисы Сбера. В своих обновлённых филиалах банк создаёт открытые, яркие пространства с новыми сервисами и возможностями.

Новый формат

Идею модернизировать офисы банк начал воплощать в жизнь, несмотря на бурное развитие дистанционных банковских операций. Людям по-прежнему нужен и важен личный контакт с дружелюбным сотрудником, готовым решить задачу клиента, ответить на любой волнующий его вопрос. А получать услуги в комфортном современном пространстве – приятнее вдвойне.

Осенью 2020 года банк сменил название на свое же «народное» имя «Сбер». Изменение логотипа стало стартом и к дальнейшим преобразованиям банка, результат которых клиенты увидели чуть позже.

На Алтае модернизация филиальной сети началась в 2021 году. Уже в январе 2022 года свои двери распахнул первый такой офис - на Новом рынке. В нем изменился не только внешний вид, но и внутреннее содержание. Например, благодаря использованию биометрии в банкоматах этого офиса можно снимать и переводить деньги… улыбкой – надо просто посмотреть в камеру, выбрать нужную опцию и улыбнуться.

Офис Сбера в новом формате на пр. Ленина, 1а. Фото предоставлено пресс-службой Сбера. Офис Сбера в новом формате на пр. Ленина, 1а. фото предоставлено пресс-службой Сбера. Офис Сбера в новом формате на пр. Ленина, 1а. фото предоставлено пресс-службой Сбера.

Если вы зайдете в офис Сбера на пр. Ленина, 1а – тот, что на Старом базаре, то в первый момент можете подумать, что перепутали помещения. Слева от входа можно увидеть примерочную с лаконичным изображением вешалки на стенке и шкафом с ячейками, как в магазине. Справа – свободный столик с удобными креслами.

Сотрудницы офиса при этом одеты необычно для банка: в белую футболку и джинсы. Но это действительно Сбер – офис нового формата. В августе ему исполнился год. В этом офисе, помимо вышеперечисленных изменений, внедрили еще одно – каждый его сотрудник является универсальным специалистом: за одно обращение он может помочь решить все финансовые вопросы клиента.

«Универсализация ролей сотрудников – одно из направлений трансформации. До конца 2023 года в Барнауле, Бийске и Рубцовске будет восемь таких офисов», – пояснили в банке.

В 2023 году в Барнауле по новой модели уже модернизировали два офиса, скоро преобразится ещё один филиал. К концу года обновится примерно четвертая часть сети в краевой столице.

Нефинансовые сервисы

Офис на Новом рынке – это соединение на одной площадке классических банковских услуг, ультрасовременных технологий (вроде оплаты улыбкой), комфорта и сервисов экосистемы Сбера. И все это – в сочетании с открытостью сотрудников к клиентам.

Офис Сбера в новом формате на Новом рынке. Фото предоставлено пресс-службой Сбера. Офис Сбера в новом формате на Новом рынке. Фото предоставлено пресс-службой Сбера. Офис Сбера в новом формате на Новом рынке. Фото предоставлено пресс-службой Сбера.

В этом, собственно, суть нового подхода к переформатированию офисов. Клиентов здесь никто, конечно, не принуждает проводить операции по-новому – по улыбке, с помощью qr-кода и т. д., традиционные способы по-прежнему возможны. Но главное – доступны и другие сервисы экосистемы Сбера.

Можно, например, отправить посылку через СберЛогистику или забрать заказ из ячейки специального шкафа. Получить лекарства, медтехнику и товары для здоровья в ЕАПТЕКЕ. Или протестировать умные устройства от Сбера: мультимедийную приставку SberBox и смарт-дисплей SberPortal.

Офис едет к человеку

Модернизация происходит не только в Барнауле, но и в других городах. Бийск и Рубцовск тоже могут похвастаться офисами нового формата.

Мобильный офис Сбера. Фото предоставлено пресс-службой Сбера.

Банк стремится и к размытию границ между городом и деревней в качестве обслуживания своих клиентов. Жителям села теперь доступно большинство услуг Сбера. Им, например, больше не нужно ехать за карточкой в райцентр или город, как раньше. Ее можно оформить в местном отделении. Также в два десятка отдаленных сел региона СберЛогистика доставляет заказы, купленные на Мегамаркете.

Обновление прошли уже около 40 сельских офисов. Часть из них были не просто отремонтированы, а модернизированы в соответствии с новым форматом, когда нет барьеров, и обслуживание клиентов проходит за столиками или на мягких диванах. Там, где нет стационарных «точек», офис сам придет к человеку. Точнее, приедет.

Мобильный офис Сбера. Фото предоставлено пресс-службой Сбера.

В мобильных офисах Сбера можно проводить все основные банковские операции. И, к слову, в этом году банк запустит новые маршруты. Таким способом обслуживаются 170 малых сел в регионе. На сегодняшний на Алтае действует самое большое в Сибири число мобильных офисов среди отделений Сбера.

Возможности без границ

Недавно в 32 филиалах в Алтайском крае и республики Алтай появился новый сервис «Сделка Авто». С его помощью клиенты могут безопасно, с гарантией юридической чистоты и прозрачности расчетов, проводить сделки по купле-продаже автомобилей. Здесь же можно оформить полис ОСАГО.

В офис Сбера можно прийти, чтобы оформить и сделку с недвижимостью без ипотеки. Потребуется только один визит. Специалисты банка отправят документы на регистрацию перехода права собственности и безопасно проведут расчёты между участниками сделки.

Или другой пример: там, где недавно обслуживали только физических лиц, ждут и предпринимателей. Более чем в 100 офисах края можно открыть расчетный счет и зарегистрировать бизнес. И более того: сегодня любой ИП и юрлицо могут получить прямо в Сбере усиленную квалифицированную электронную подпись – банк получил это право от удостоверяющего центра ФНС.

Иван Шешиков,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк: