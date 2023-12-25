Насколько вырастут тарифы в Алтайском крае в 2024 году и что означает указ губернатора о 14,2%

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Означает ли указ губернатора, что все услуги ЖКХ подорожает на 14,2%?

Нет, не означает, указ вообще не про это. Но с 1 июля 2024 года тарифы (то есть цены киловатт-часа, кубометра, гигакалории) действительно вырастут. Ясно, что увеличится и сумма в нашей ЖКХ-квитанции напротив слова «итого».

При этом разные услуги подорожают по-разному. Тарифы на электроэнергию увеличатся с 1 июля на 9,1%, на сжиженный газ - на 7,1%. Плата на вывоз мусора возрастет лишь на 1,4%, а на питьевую воду - в среднем на 12,6%.

Тепловая энергия подорожает на 5,4% - это опять же «средняя температура» по региону. Вице-губернатор уточнил: в Барнауле, Бийске и Рубцовске цена тепловой энергии еще не определена. Так что «+5,4%» - это без учета роста цены в крупнейших городах региона.

Последний раз тарифы и цены на коммунальные услуги утвердили с 1 декабря 2022 года и они до сих пор действуют. Их мы публиковали здесь.