Надежный и долговечный ремонт со «Знаком»

Первое знакомство с компанией «Знак» у жителей Барнаула произошло 28 лет назад. Уже на этом этапе наша миссия заключалась в обеспечении людей качественным, надежным и долговечным ремонтом.

Сегодня мы хотим заострить внимание на материалах и технологиях, которые сделают ремонт практичным. Современные технологии позволяют снизить риски повреждения ремонта, обеспечить более комфортную жизнь в новых пространствах.

Защита от огня и влаги

Самый распространенный сегодня материал для отделки стен — гипсокартон. Не так давно появился новый продукт компании «КНАУФ», который позволяет поднять качество отделки на новый уровень.

КНАУФ-лист «Сапфир» сочетает в себе огнестойкость, влагостойкость, звукоизоляцию, что делает его универсальным для внутренней отделки любых помещений.

Высокая плотность сердечника положительно сказывается на звукоизоляционных свойствах конструкций, что доказано испытаниями. «Сапфир» увеличивает индекс изоляции воздушного шума в сравнении с обычным гипсокартонным листом на 2–47 дБ.

Огнестойкость листа защищает помещения и людей в них, увеличивает время, необходимое для эвакуации и тушения пожара. Предел огнестойкости такого листа выше на 15–30 мин.

Влагостойкость листа позволяет возводить конструкции во влажных помещениях.

Поверхностная твердость листа «Сапфир» на 50% выше, чем у обычного гипсокартонного листа, что означает более долгий межремонтный срок.

Повышенная прочность листа обеспечивает больший запас прочности конструкций и возможность навешивания тяжелых предметов.

Компания «Знак». Фото: Дмитрий Лямзин.

Разделить и изолировать

Традиционно инновационные материалы до нас доходят с некоторой задержкой. Но в последнее время и на нашем рынке стали появляться подобные продукты, хотя практика их использования пока еще недостаточно распространена. Речь пойдет о мембранах.

Любой ремонт нуждается в дополнительной защите, особенно если речь идет о влажных и мокрых помещениях. Внезапные утечки воды могут привести не только к полной переделке собственной ванной, но и к ремонту соседних помещений и даже квартир.

Обеспечить такую защиту сможет современная и качественная система гидроизоляции. Ее основа — специальное гидроизоляционное полотно-­мембрана. С ее помощью можно изолировать стены и полы в ванных комнатах, душевых, сан­узлах, а также на балконах. Мембрана приклеивается на плиточный клей к стенам и полу, а затем, не дожидаясь высыхания, можно клеить плитку.

В практику постепенно входит использование кроме гидроизоляционных разделительных мембран для плитки. Смысл их кроется в ее названии — она разделяет отделочный слой с основанием, принимая на себя все его подвижки и усадку.

Эта функция позволяет без проблем укладывать крупноформатный керамогранит на пол, не опасаясь появления поверхностных трещин.

Как правило, разделительная мембрана двухслойная. Нижний слой изготовлен из нетканого полипропилена (для лучшего сцепления с клеющими растворами), верхний слой — полиэтиленовая форма с ячейками в форме ласточкиного хвоста (для создания более плотного слоя клея под отделочный материал).

Для выхода остаточной влаги из основания предусмотрены специальные тоннели, которые образуются между ячейками. Мембрану можно укладывать на бетонное основание, не ожидая полного высыхания.

«СтопЗвук»

Еще одна составляющая качественного ремонта — звукоизоляция. Современные технологии позволяют решить эту проблему. Поможет в этом продукция бренда Techno Sonus.

«СтопЗвук БП Стандарт» — это звукопоглощающая плита на основе горных пород базальтовой группы. Ее отличительные особенности — высокая механическая прочность и оптимальная плотность (50 кг/кв. м).

Уникальность технологии производства заключается в хаотичном расположении волокон и однородной структуре по всей толщины плиты, что позволяет значительно увеличить звукоизоляционные характеристики любой каркасной конструкции.

«СтопЗвук М» — это универсальный битумно-полимерный рулонный материал со специальным звукоизолирующим слоем из плотного полиэфирного волокна. Такая комбинация позволяет комплексно решить задачу по звукоизоляции и гидроизоляции помещения. Применяется в конструкциях «плавающих полов» для защиты от ударного шума.

«Звукоизол ВЭМ» представляет собой тонкую эластичную звукоизоляционную мембрану российского производства на основе полимеров высокой плотности. Это придает материалу высокую массу и позволяет обеспечивать хорошую звукоизоляцию элементов строительных конструкций.

Все материалы и технологии, которые предлагает «Знак», позволяют достичь долговечного, практичного и комфортного результата при ремонте.

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