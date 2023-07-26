Начинаем и заканчиваем подготовку к школе: как полностью собрать детей и сэкономить родителям

Чем раньше начать готовиться к школе — тем больше вероятность, что вы купите то, что вам нужно, а не то, что осталось в последний момент.

Рюкзаки, пеналы и ручки, папки для бумаг, тетради и блокноты — у родителей всегда голова кругом в преддверии учебного года! Порой, даже страшно подумать, вот что выльется итоговая сумма. Но и тут всегда есть секреты, которые облегчат процесс подготовки. Даже не просто облегчат, а сделают его по-настоящему приятным для всей семьи.

Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы. Фото предоставлено компанией Галамарт.

Потому что по-другому с акцией «Второй товар за 1 рубль» от «Галамарта» быть не может: выгода получается ошеломительная. Предложение действует 29 и 30 июля на все школьные товары: от рюкзаков — до ручек. Ассортимент — на любой вкус, да еще и плюс новинки! В этом году это коллекции «Милый котик» для девочек и «Кул геймер» для мальчиков. Рюкзак, фломастеры, папку для тетрадей, пенал — все можно подобрать в одной цветовой гамме.

Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы. Фото предоставлено компанией Галамарт. Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы. Фото предоставлено компанией Галамарт.

Кстати, рюкзаков по такой акции можно взять и несколько (представьте, новый классный рюкзак – всего за 1 рубль!). Пусть будут разные для учебы, кружков, для прогулок, да хоть для разного настроения. Яркие, однотонные, для самых маленьких и подростков, с брелоками, нашивками и пайетками — выбор богатый. Ну а если есть рюкзак — надо подумать и о наполнении. К вашим услугам – «забавная канцелярия», которая пользуется настоящей народной любовью. И есть за что!

Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы. Фото предоставлено компанией Галамарт.

Маркеры-выделители в виде сердец от ClipStudio (КлипСтудио), пенал-подставка в виде монстров (дикие, но симпатичные), ручки с помпонами – это те предметы, которые поднимут настроение даже на самом скучном уроке, даже за самым сложным домашним заданием. И, разумеется, не забываем про бумажную продукцию: цветную бумагу, тетради, записные книжки с забавными аппликациями… Кстати, ручки и тетради лучше всего брать «про запас»: они имеют свойство постоянно теряться.

Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы. Фото предоставлено компанией Галамарт. Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы. Фото предоставлено компанией Галамарт.

8 800 25 000 25

https://galamart.ru/

Организатор акции: * ООО «Галастор» (ОГРНИП 1207700479040).

119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 1, этаж 3, помещ. XXIII.

* Акция «Второй товар за 1 рубль» действует на все школьные товары 29-30 июля 2023 г. в розничных магазинах «Галамарт».

Подробнее об организаторе и условиях проведения акции можно ознакомиться по телефону 8 800 25 000 25 и на сайте www.galamart.ru.

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