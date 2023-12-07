10 декабря
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На «Родительском» вкладе сибиряки накопили более 730 млн рублей

С момента запуска промо-вклада «Родительский» для клиентов Сбера в Сибири сибиряки открыли новые лицевые счета на сумму, превышающую 730 млн рублей.

Семья.
Семья.
Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

Данная услуга доступна жителям Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областей, республик Алтай, Хакасия и Тыва, а также Красноярского и Алтайского краев. Воспользоваться ей могут родители, открывшие на имя своего несовершеннолетнего ребенка вклад или СберКарту с тарифом «Детский». Кроме того, воспользоваться сервисом могут те, кто хоть раз получал социальные выплаты на карту, счет или вклад Сбера.

Четверть от общей суммы вложенных средств приходится на красноярцев — жители края открыли 333 счета на сумму свыше 175 млн рублей. В Новосибирской и Кемеровской областях родители сохранили для детей по 150 млн рублей — для этого потребовалось открыть 259 и 301 лицевых счета соответственно.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского Сбербанка:

Важная задача Сбера — поддержка всех социальных групп благодаря своим финансовым и нефинансовым сервисам. «Родительский» промо-вклад помогает семьям не только сохранять, но и преумножать капитал, а также заботиться о будущем своих детей.

Минимальная сумма первоначального взноса — 100 тысяч рублей. Проценты по вкладу Сбер выплатит единовременно, в конце срока вклада. Оформить «Родительский» промо-вклад можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в веб-версии сайта, а также в офисах банка.

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