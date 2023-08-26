На контроле: мэр Барнаула лично посмотрел, как ремонтируют теплосеть в центре города

Накануне Барнаульская теплосетевая компания приступила ко второму этапу проведению работ по замене участка теплосети на пр.Ленина, говорится в сообщении пресс-центра мэрии.
Рабочие уже приступили к заливке бетонной подушки. Работы ведутся с опережением графика.
Между тем четная сторона проспекта Ленина перекрыта, общественный транспорт двигается по измененной схеме.
Ранее сообщалось, как проходит замена теплосети, из-за которой перекрыли часть проспекта Ленина в Барнауле.
В конце мая начали готовиться отопительному сезону в Барнауле.