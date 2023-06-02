Монеты со "Смешариками" выпустил Банк России

Смешарики — круглые жители Ромашковой долины из одноименного мультсериала, первая серия которого вышла в 2003 году.
Монеты
- серебряная — номиналом 3 рубля;
- стальная с никелевым покрытием — номиналом 25 рублей;
- из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — номиналом 25 рублей.
Тираж монет:
- из стали с никелевым покрытием — 850,0 тыс. штук;
- из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150,0 тыс. штук;
- серебряная монета — 7,0 тыс. штук.
Монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
Ранее в России впервые за 10 лет вышли мультфильмы про Кроша и Лосяша.