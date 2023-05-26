Модная летняя женская обувь 2023

Правильно подобранная обувь способна стать не просто завершением образа, но и его изюминкой. Босоножки, сандалии, шлепанцы, полузакрытые туфли, вьетнамки — лишь часть моделей, которые можно приобрести на теплое время года. Если вам нужна летняя обувь со скидкой , но вы пока не определились с тем, что хотите приобрести, наши советы обязательно будут вам полезны.

Основные тренды летнего сезона 2023

Лето — время, когда девушки говорят твердое «нет» скучным цветам и палитрам. В текущем сезоне дизайнеры предлагают дамам обувь максимально ярких оттенков, возводя в разряд фаворитов салатовый и розовый оттенки.

Остроносые модели босоножек и туфелек стали абсолютным хитом модных подиумов. На пике популярности полуоткрытые слингбэки, которые представляют собой нечто среднее между изящными лодочками и классическими босоножками.

Не удивит никого и обилие украшений. В тренде цепи, веревочки, брошки, стразы, банты, завязки и прочее.

Что касается каблука, то он также может быть любым по высоте (или отсутствовать полностью). Поклонники платформ могут смело выбирать такой вариант, поскольку он также остается в моде. В тренде и танкетки, которые не утомляют ноги даже при длительной носке.

Сезон 2023 порадует самых смелых, поскольку дизайнеры допускают совмещение в одной паре обуви сразу нескольких новомодных трендов. Если, смотря на конкретную модель, вам хочется задать вопрос: а не чересчур ли? — то можете смело отвечать «нет» и совершать покупку!

Несколько полезных советов

В жаркую погоду особенно важно заботиться о комфорте ног, поэтому лучше приобретать обувь, сделанную из натуральных материалов. Кожа хорошей выделки мягкая, приятная в носке и простая в уходе. Кроме того, служит она долго и выглядит привлекательно. На пике моды в этом сезоне кожаные сабо и мюли, а также классические босоножки.

Несмотря на то, что дизайнеры рекомендуют носить яркие цвета и оттенки, классическая черная обувь также остается в тренде. Кроме того, строгий черный подходит практически к любому стилю одежды, что делает его абсолютно универсальным.

Если ваш гардероб состоит преимущественно из спортивных вещей, для вас — сандалии с застежками на липучках и «гладиаторы» со шнуровкой, которая может доходить до середины голени и выше. Носить их можно с любыми спортивными луками.

Лето — время, когда можно быть яркой, не бояться проявлять индивидуальность и экспериментировать! Красивая обувь обязательно поможет вам в этом!

ООО «ПРО ОБУВЬ»