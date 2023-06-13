Крапива и точка. Мода, стиль и забота об экологии. Где в Барнауле лучше подобрать неповторимый женский деловой образ

В современном мире, где женщины занимают все более высокие позиции в бизнесе и общественной жизни, необходимо иметь деловой гардероб, который будет подчеркивать их профессиональность и уверенность в себе. Теперь премиальные отечественные и иностранные бренды женской одежды доступны и в Барнауле.

Лучшее — рядом

В мае в барнаульском «СИТИ-Центре» открылся новый мультибрендовый бутик женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. Он предлагает широкий ассортимент костюмов, блузок, юбок, платьев и аксессуаров. В Perfectum Elisir представлены лучшие образцы российских, белорусских и итальянских брендов, которые станут украшением гардероба любой деловой женщины.



Бутик предлагает широкий выбор стилей и цветов: от классических черных и серых костюмов до ярких платьев и блузок. Каждый предмет одежды изготавливается из высококачественных материалов, что делает его не только красивым, но и удобным в носке.



Для тех, кто ищет не только одежду, но и аксессуары, бутик также предлагает широкий выбор сумок, обуви и украшений. Это помогает создать гармоничный образ, который подчеркнет профессиональную сторону каждой женщины.



Одними из ведущих брендов женской деловой одежды являются Business Line и HASS. Долгое время они были представлены в основном в Москве и европейской части России. Сейчас их лучшие образцы стали доступны и для жительниц Барнаула.

В «СИТИ-Центре» открылся новый мультибрендовый бутик женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. Фото предоставлено бутиком женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. В «СИТИ-Центре» открылся новый мультибрендовый бутик женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. Фото предоставлено бутиком женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. В «СИТИ-Центре» открылся новый мультибрендовый бутик женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. Фото предоставлено бутиком женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. В «СИТИ-Центре» открылся новый мультибрендовый бутик женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. Фото предоставлено бутиком женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. В «СИТИ-Центре» открылся новый мультибрендовый бутик женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. Фото предоставлено бутиком женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. В «СИТИ-Центре» открылся новый мультибрендовый бутик женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. Фото предоставлено бутиком женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. В «СИТИ-Центре» открылся новый мультибрендовый бутик женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. Фото предоставлено бутиком женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. В «СИТИ-Центре» открылся новый мультибрендовый бутик женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. Фото предоставлено бутиком женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. В «СИТИ-Центре» открылся новый мультибрендовый бутик женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. Фото предоставлено бутиком женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. В «СИТИ-Центре» открылся новый мультибрендовый бутик женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir. Фото предоставлено бутиком женской одежды и бижутерии Perfectum Elisir.

Сотворить деловой имидж

Качественная женская деловая одежда всегда отличается высоким качеством пошива и материалов. Кроме того, огромную роль играет проверенный временем стиль, отличная посадка, и, конечно же, соответствие последним модным тенденциям.

Бренд Business Line — один из ведущих лидеров в области женской деловой одежды. Производитель отдает предпочтение изысканному дизайну и тканям самого высокого качества. Ассортимент коллекций включает в себя как офисные модели, так и повседневную одежду.

Одним из главных преимуществ этого бренда является его фокус на качестве. Вся одежда изготавливается из высококачественных материалов, что делает ее не только красивой, но и удобной в носке. Каждый предмет одежды проходит тщательный контроль качества, чтобы гарантировать, что он будет долго служить своей обладательнице.



Самое главное, производитель понимает, что каждая женщина уникальна — компания не штампует массу одинаковых опций и ориентируется на текущие потребности клиентов.

Эко-бренды — в моде

Одной из главных тенденций в мире моды стало распространение эко-одежды. Экологическая одежда — это предметы гардероба, изготовленные из натурального, экологически чистого сырья, без использования вредных химикатов и выбросов, загрязняющих окружающую среду.

Одним из лидеров в этом направлении стал HASS — бренд с 20-летней историей. Первые его коллекции были летними и производились изо льна. Позже ассортимент расширился и пополнился моделями из крапивы.

Сейчас капсульные коллекции выпускаются каждый месяц. Производитель уверен — чтобы быть стильной, не нужно приобретать много вещей, достаточно составить несколько универсальных комплектов (капсул), которые соответствуют вашему образу жизни.

Модели эко-бренда отлично сочетаются с другими элементами гардероба и позволяют женщинам создавать новые образы.

До 30 июня 2023 г. действует специальное предложение — скидка 25% на вторую вещь в чеке!

Предложение действительно на момент размещения. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 47А ТРК «Сити-центр», 3 этаж.