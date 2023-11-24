Мифы о «черной пятнице» на маркетплейсах развеял эксперт

Однако чаще всего это — маркетинговая уловка, чтобы привлечь покупателей.
И никто не станет работать себе в убыток, указывает Газета.Ru. Для покупателей важнее размер скидки, чем конечная цена товара — этим пользуются продавцы, объяснил юрист Александр Хаминский в беседе с ОСН.
Именно размер скидки, а вовсе не конечная цена играет главную роль при принятии решения о покупке. Маркетплейсы паразитируют на жадности самих покупателей, считает эксперт. И зачастую стоимость товара даже выше, чем в обычном магазине без каких-либо акций.
Ранее в сети появились тысячи заготовок для опасных сайтов на тему «черной пятницы».
По словам директора департамента специальных сервисов «РТК-Солар» Игоря Сергиенко, обнаруженные домены - заготовки для мошеннических сайтов.
Зарегистрировано более 35 тыс. доменных имен, содержащих в названиях разные комбинации слова «black», «friday» и «promokod». Иногда эти слова используются вместе с названиями известных брендов и интернет-магазинов, рассказал эксперт.
В ноябре прошлого года начали появляться уже оформленные мошеннические ресурсы, рассказал аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров.
В 2021 году стало известно, сколько россияне планируют потратить в «черную пятницу».
Чаще всего россияне планируют покупать одежду, бытовую технику и электронику, гаджеты и девайсы.
Black Friday (или Черная пятница) — это традиционная глобальная распродажа.