Мифы о «черной пятнице» на маркетплейсах развеял эксперт

Во время «черной пятницы» на страницах маркетплейсов заявляется о скидках, которые доходят до 60%.

Однако чаще всего это — маркетинговая уловка, чтобы привлечь покупателей.

И никто не станет работать себе в убыток, указывает Газета.Ru. Для покупателей важнее размер скидки, чем конечная цена товара — этим пользуются продавцы, объяснил юрист Александр Хаминский в беседе с ОСН.

Именно размер скидки, а вовсе не конечная цена играет главную роль при принятии решения о покупке. Маркетплейсы паразитируют на жадности самих покупателей, считает эксперт. И зачастую стоимость товара даже выше, чем в обычном магазине без каких-либо акций.

Ранее в сети появились тысячи заготовок для опасных сайтов на тему «черной пятницы».

По словам директора департамента специальных сервисов «РТК-Солар» Игоря Сергиенко, обнаруженные домены - заготовки для мошеннических сайтов.

Зарегистрировано более 35 тыс. доменных имен, содержащих в названиях разные комбинации слова «black», «friday» и «promokod». Иногда эти слова используются вместе с названиями известных брендов и интернет-магазинов, рассказал эксперт.

В ноябре прошлого года начали появляться уже оформленные мошеннические ресурсы, рассказал аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров.

В 2021 году стало известно, сколько россияне планируют потратить в «черную пятницу».

Чаще всего россияне планируют покупать одежду, бытовую технику и электронику, гаджеты и девайсы.

Black Friday (или Черная пятница) — это традиционная глобальная распродажа.