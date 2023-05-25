МегаФон в три раза увеличил скорость 4G в популярном месте отдыха барнаульцев.

МегаФон модернизировал сеть в популярной туристической зоне Манжерок за счет чего скорость мобильного интернета здесь увеличилась в три раза. Обновленное оборудование готово к повышенным нагрузкам – за год мобильный трафик в этой локации увеличился в 2 раза.

Всесезонный курорт Манжерок – одно из самых популярных мест у путешественников, отдыхающих в Горном Алтае, в прошлом году его посетили более 520 тыс. человек. Он находится у подножия горы Малая Синюха, всего за 40 км от столицы республики, что занимает менее часа езды на автомобиле. Локация привлекает туристов развитой инфраструктурой гостеприимства и удобным месторасположением – неподалеку находятся несколько природных достопримечательностей, в том числе единственное в регионе тёплое озеро с одноименным названием.

Основные работы по модернизации телеком-оборудования велись на территории села Озёрное, неподалеку от курорта. МегаФон запустил на действующей базовой станции два дополнительных слоя LTE, что позволило в три раза увеличить скорости мобильного интернета. Также оператор перевел оборудование на наземный канал связи и расширил емкость сети – теперь и передача данных, и современные голосовые звонки по технологии VoLTE будут работать стабильно даже в периоды высокой нагрузки, в том числе в пиковый летний сезон. Улучшение качества связи уже почувствовали не только местные жители и отдыхающие в Манжероке, но и автомобилисты, которые проезжают по Чуйскому тракту.

Аналитики МегаФона выяснили, что любителей прогулок по экотропам в уникальной горной местности становится всё больше. Так, в эти зимние каникулы Манжерок стал одной из самых востребованных локаций для отдыха в Сибири. При этом самое большое количество туристов туда приехало из Барнаула: доля от общего числа гостей республики составила 27%. По количеству трафика и израсходованных минут барнаульцы оказались на втором месте, уступив только москвичам.