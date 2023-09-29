1 октября
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Потребитель

Россияне предпочитают пользоваться сразу несколькими видеосервисами

Из-за высокой конкуренции и ухода западных киностудий с российского рынка, крупные игроки сделали максимальную ставку на оригинальный контент. А зрители теперь не могут, да и не хотят выбирать фаворита среди онлайн-кинотеатров.

МегаФон объединил более половины рынка видеосервисов в одной подписке.
МегаФон объединил более половины рынка видеосервисов в одной подписке.
Фото предоставлено пресс-службой компании МегаФон.

Весной этого года РБК поделился большим аналитическим исследованием, касающимся влияния санкций на работу видеосервисов. Для анализа взяли данные по шести крупнейшим платформам, и у всех оказалась похожая ситуация: объем голливудского контента сократился примерно в половину, но зато особую актуальность приобрели собственные проекты платформ.

Эта ситуация, скорее всего, привела к тому, что зрители теперь не хотят ограничивать себя подпиской только на один онлайн-кинотеатр, как было раньше. Поэтому жителям региона предложили доступ к шести российским видеосервисам, которые занимают более половины рынка. Два популярных видеосервиса — Wink и more.tv — добавлены к уже доступным четырём в подписке МегаФона. Теперь новосибирцы смогут экономить и смотреть новинки проката еще в двух популярных онлайн-кинотеатрах.

Согласно оценке J’son & Partners за 2022 год, суммарно шесть онлайн-кинотеатров из подписки занимают около 54% российского рынка по объему выручки и свыше 40% — по количеству подписчиков.

Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из шести платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся, — говорит коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

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