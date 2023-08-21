Масло ГХИ как универсальный полезный продукт в преддверии осенних холодов

Масло ГХИ «Зимаречье», которое можно приобрести в «АШАНЕ» и на ОЗОН, продукт универсальный, богатый важными для любого организма витаминами, а о его пользе свидетельствует тот факт, что топлёное масло ГХИ (Ghee) «Зимаречье» стало лауреатом конкурса «Лучший алтайский товар 2023 года»!
Наш продукт по достоинству оценили многие спортсмены, нутрициологи и тренеры, в числе которых Рустам Андраханов, член ассоциации профессионалов фитнеса, персональный тренер со стажем свыше 14 лет, ведущий своих клиентов в фитнес-зале «К2Sport». Вот, что он говорит о топлёном Масле ГХИ «Зимаречье»:
«Масло ГХИ «Зимаречье» является одним из лучших источников насыщенных жиров для нашего организма, которые в свою очередь являются топливом для наших половых гормонов, укрепляют сосуды и позволяют мембранам клеток быть более мобильными. Также, масло ГХИ «Зимаречье» обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, содержит важные витамины А, Е и Д, Омега-3 и Омега-6, что делает его отличным выбором при сезонном авитаминозе. А из-за отсутствия лактозы и казеина продукт подойдет большему кругу потребителей, что тоже несомненный плюс».
Попробовать масло ГХИ «Зимаречье» можно будет на ежегодном фестивале «Алтайские бренды 2023», который состоится 26 августа в Изумрудном парке. Помимо этого, на фестивале у стенда «Зимаречье» можно будет поучаствовать в различных промо, и выиграть вкусный приз, а также приобрести продукцию компании, и в их числе масло ГХИ – лауреат премии «Лучшего Алтайского товара 2023»!