Магазины смогут бесплатно раздавать продукты

Но это касается лишь с истекающим сроком срок годности. В проекте закона предлагается отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности. Однако это коснется тех ритейлеров, которые отдадут продукты бесплатно потребителям.

Такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ подготовлен фракцией Госдумы, указывает Газета.Ru.

Инициативы уже одобрили ритейлеры, другие профильные комитеты ГД.

Ранее сообщалось, что в Госдуме возникла инициатива обязать магазины отдавать бедным гражданам просроченные продукты, ссылаясь на то, что такая практика распространена в некоторых европейских странах.

С инициативой обязать магазины отдавать просроченные продукты бедным, как это делается в европейских странах, выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Он исходил из того, что в России 19 млн человек живут за чертой бедности, и львиная доля их расходов — на еду.