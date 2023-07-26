27 июля
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Потребитель

Магазины одежды, недавно заменившие Zara в России, уже готовы закрыться

Итоги первых трех месяцев работы магазинов Maag оказались печальными. Сеть из ОАЭ возможно даже уйдет с российского рынка, сообщает Mash.

Zara.
Zara.
Из открытых источников.

Покупатели не повелись на замену, и у магазинов снизилась выручка в семь-восемь раз. Если Zara делала в день от 2-3 млн. рублей, то Maag 300-400 тыс. рублей.

Также изминались условия труда: сотрудники получают примерно в пять раз меньше, чем раньше, поэтому уже начали массово увольняться из компании.

Попытки работать больше пресекает начальство. В некоторых магазинах сети персонал выходит пару раз в неделю на 4–5-часовые смены, а в других работает 8–10 часов с графиком 4/3 или 4/2. Отсюда сильно меньшие зарплаты и пополнение на бирже труда.

Ранее мы сообщали, что барнаульские модельеры готовы заменить ушедшие из России иностранные бренды.

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