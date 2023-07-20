Логистический аутсорсинг: как выбрать надежного партнера для вашего бизнеса

Неправильная организация процесса доставки может обернуться дополнительными расходами, простоями и другими неприятностями для бизнеса, поэтому при выборе логистического партнера важен грамотный и взвешенный подход. На что обратить внимание при выстраивании взаимодействия с логистической компанией, рассмотрим ниже.

Подбираем компанию перевозчика

Надежность, сроки доставки, тарифы, дополнительные услуги и сервисы, наличие собственной сети складов, особенности автопарка – лишь часть критериев, которые необходимо оценивать при выборе логистического партнера. При этом для каждой компании критерии обычно свои.

Логооператора с большим собственным автопарком стоит выбирать, если для вас критичны большие объемы грузоперевозок. Федеральный оператор с широкой географией например, RosLogistics будет незаменим, если товары поставляются в разные регионы страны. Если вы собираетесь доставлять скоропортящиеся грузы, важно, чтобы в арсенале транспортной компании присутствовала техника с рефрижераторами.

Определяем тип перевозок

Небольшим компаниям обычно комфортно работать с LTL(ЭльТиЭль)-перевозками*. Они подразумевают объединение груза с другими заказами, что позволяет платить только за место и доставку.

Крупные фирмы обычно выбирают FTL-перевозки**, адаптированные под большие объемы. При таком варианте доставка осуществляется с полной загрузкой транспортного средства. Чаще всего логичестические компании помогают подобрать оптимальный для конкретной поставки вариант, чтобы заказчик мог сэкономить время и деньги и получить услугу, 100% отвечающую запросам.

Налаживание сотрудничества

Если оператор, который будет оказывать услуги логистического аутсорсинга, успешно выбран, важно как можно детальнее обговорить условия сотрудничества. Зная особенности вашей деятельности (сезонность, возможные форс-мажоры и т.д.), компании-исполнителю будет гораздо проще и эффективнее выполнять свою работу. Также важно в собственном штате распределить зоны ответственности, выделив людей или человека, который будет ответственен за доставку (не всегда для этого предусмотрен специально обученный сотрудник).

Установка контроля

Важно, чтобы система, позволяющая отслеживать состояние и местонахождение груза, работала слаженно и позволяла в любое время проводить мониторинг. Организован он может быть по-разному. Иногда логистический оператор присылает актуальные отсчеты. Кто-то выделяет персонального менеджера, с которым можно всегда оставаться на связи. Также отслеживание может проводиться в режиме онлайн. Заказчику чаще всего предоставляется выбор наиболее удобного варианта.

Если вас интересуют складские и транспортно-логистические услуги, включая логистический аутсорс, в Москве, СПБ, Новосибирске, Ростове-на-Дону и по всей России, вы можете обратиться в компанию RosLogistics (Рослогистикс).

Ваш надежный партнер в сфере перевозок готов к взаимовыгодному сотрудничеству, вне зависимости от специфики вашей деятельности, объемов и прочих факторов.

* LTL-перевозками (англ. Less Truck Load, частичная загрузка грузового автомобиля).

** FTL-перевозки (англ. Full Truck Load, полная загрузка грузового автомобиля)

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