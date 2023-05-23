Лазерная коррекция зрения: о реабилитации и ее длительности

Операция по лазерной коррекции зрения позволяет полностью отказаться от ношения линз и очков. Процедура быстрая, безопасная, высокоточная, но, несмотря на это, после нее требуется определенная реабилитация и соблюдение некоторых правил. Приведенные ниже сроки актуальны для всех пациентов, которым проводится лазерная коррекция зрения , но стоит понимать, что каждый организм индивидуален, и иногда они могут увеличиваться.

Первые 14 дней

Максимум ограничений накладывается в первые несколько дней. Так, врачи не рекомендуют:

смотреть ТВ, сидеть перед экраном компьютера, планшета и прочих гаджетов в течение первых 2 дней. С 3 суток и до 14 дней время должно быть ограничено 4 часами;

не мыть голову (первые 3 дня);

водить автомобиль (5-7 дней и более, до момента появления четкого видения);

пользоваться косметикой (первые 14 дней).

Больничный после операции выдается на срок до 14 дней, поэтому соблюдать перечисленные правила человек может дома, в спокойной и привычной обстановке. Также стоит понимать, что многое зависит от выбранной методики лазерной коррекции зрения. Какой бы она ни была, врач обязательно выдаст вам памятку со всеми рекомендациями, которые важно строго соблюдать весь реабилитационный период.

2 месяца после операции

Первый месяц важно исключить занятия тяжелым физическим трудом и спорт. Также необходимо максимально беречь себя от ОРВИ. Для этого можно носить маску, избегать мест массового скопления людей, а также выбирать время для операции не в «сезон» простуд и гриппа, который обычно приходится на холодное время года.

На период до двух месяцев должны быть исключены: солярий, бани, бассейны, парные, купание в открытых водоемах. Также не стоит летать в жаркие страны и употреблять алкоголь. Кроме того, крайне важно избегать любого механического воздействия на область глаз.

На ярком солнце необходимо носить солнцезащитные очки. Делать это нужно год, а лучше на постоянной основе.

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