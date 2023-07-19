Куда обращаться по вопросам автоматизации бизнес-процессов

Цифровизация неуклонно проникает во все сферы жизни общества, включая, разумеется, и бизнес-процессы. С Днем торговли участников рынка поздравляет компания «Прокс», берущая на себя сложные задачи по автоматизации коммерции. Компания желает своим клиентам не останавливаться на достигнутом и всегда продолжать расти. Какие именно услуги предлагает «Прокс», и что дает торговым фирмам автоматизация, выяснил altapress..

Что нужно для автоматизации

Фактически уровень автоматизации компаний упирается только в их желание. Спектр технологических наработок и платформ весьма широк и позволяет выбрать наиболее удобные. Более того, игроки этого рынка уже предлагают комплексные решения, охватывающие решительно все аспекты деятельности организаций.

Хорошим примером может послужить компания «Прокс», более 20 лет действующая на рынке IT-услуг и занимающаяся разработкой и внедрением решений для успешной автоматизации бизнес-процессов.

В первую очередь, конечно, торговых, поскольку современное общество сложно представить себе без торговли. 70% клиентов «Прокс» — это именно торговые организации. Они обращаются именно в «Прокс» потому, что фирма с легкостью проводит комплексную автоматизацию всех процессов.

Как внедряются цифровые решения

Стратегия «Прокса» заключается в том, что клиенту предлагается полный набор товаров и услуг для эффективного роста бизнеса в формате «единого окна». При этом обратиться он может в любой офис компании на свой выбор.

Большой опыт работы позволяет «Проксу» выполнить любой запрос клиента по автоматизации процессов. Пакетное решение может выглядеть следующим образом:

Подбор и установка кассового оборудования под задачи клиента;

Подбор, интеграция и сопровождение товаро-учетных программ;

Бухгалтерское обслуживание;

Выпуск электронной подписи;

Электронная отчетность и документооборот;

Сопровождение в торгах.

Важно отметить, что «Прокс» поддерживает проект на протяжении всего процесса эксплуатации, а не только на этапе непосредственного внедрения технологий автоматизации.

С кем сотрудничает «Прокс»

Компания «Прокс» выступает официальным партнером флагманов российского рынка разработки программного обеспечения и кассового оборудования. Она взаимодействует с такими гигантами, как:

1С — специализируются на разработке, продаже, издании и технической поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. К слову, «Прокс» входит в тройку лидеров Алтайского края по внедрению и сопровождению 1С программ.

Атол — цифровая компания в области автоматизации бизнеса в различных отраслях экономики, включая розничную торговлю, e-commerce, логистику, HoReCa*, транспорт, ЖКХ и пр.

Эвотор — российская ИТ-компания, производитель «умных» онлайн-касс и программного обеспечения.

DataMobile**— программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов в торговых залах и на складах в оптовом и розничном сегментах.

Самые востребованные услуги

Как рассказали в компании, одним из важнейших моментов автоматизации бизнеса выступает необходимость правильно наладить складской учет. Также компания оказывает услуги в реализации проектов, связанных с маркировкой товаров, в том числе, обеспечивает подключение к национальной системе «Честный знак».

Кроме того, «Прокс» проводит экспертные консультации в отделе бухгалтерского обслуживания по постановке грамотного бухгалтерского и налогового учета. Также много обращений касаются вопросов минимизации внимания государственных органов к бизнесу.

Помимо всего перечисленного, «Прокс» предоставляет решения в сферах экономии на налогах и штрафах, безопасность в работе с контрагентами, сокращении расходов на поставщиков, ликвидации дебиторской задолженности и многие другие. «Прокс» берет на себя решение широкого спектра проблем, освобождая время своим клиентам.

Более подробно с ассортиментом услуг компании можно ознакомиться на официальных ресурсах или по телефону.

Тел: 7 (3852) 505‒444

Адреса: г. Барнаул, ул. Пролетарская 90, ул. Взлетная, 65.

https://ok.ru/group/68858159759419

https://vk.com/proxbarnaul

https://prox-it.ru

* Хорека

** Дата Мобил