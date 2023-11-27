Крупное сельскохозяйственное предприятие продают в Алтайском крае

4 тыс. га площади составляет муниципальная земля, арендованная на 49 лет. Еще 3 тыс. га — паевая земля в аренде на 20 лет с возможностью преимущественного выкупа паев и продления договора аренды.
В хозяйстве есть вся техника, необходимая для выполнения полного цикла сельхоз работ.
Для уборки урожая в наличии есть два комбайна «Вектор 410» 2021 и 2016 годов. Для покоса пригодится самоходная универсальная косилка — КСУ 2020 года.
Также имеются:
- пять тракторов МТЗ-82, которые можно использовать с разными прицепами и навесами;
- пять колесных тракторов «Кировец», из них четыре К700, один — К-701;
- экономичный гусеничный трактор ДТ-75;
- четыре автомобиля ЗИЛ-3 и ГАЗ-3307;
- КамАЗ сельхозник молоковоз;
- УАЗ бортовой;
- посевной комплекс Моррис для легкой культивации, например, вспаханного поля;
- две сеялки Футура Макс 8, предназначенные для точного высева;
- сеялка Червона Зирка;
- сеялки СЗС 5 секций;
- почвообрабатывающее орудия (культиваторы, дискаторы, бороны и прочие);
- машина для протравки семян;
- пять зернометов.
Хранить всю технику можно во вместительных гаражах, которые также расположены в фермерском хозяйстве.
Для окончательной очистки и сортировки зерна работает мехток с тремя зерноочистительными машинами ОВС-25.
Имеется модульная колонковая зерносушилка «Алтай» с цистерной для хранения газа, а также современные и точные весы 30 тонн.
Кроме того, на территории хозяйства находятся: восемь складов общей площадью хранения 4,5 тонн зерновых, нефтебаза на восемь емкостей для хранения ГСМ, животноводческая ферма, столовая и здание конторы.
Обращаться по телефону: 8-923-713-8542.