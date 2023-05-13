13 мая
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Кручу-верчу, взбодриться хочу. 6 рецептов безалкогольных коктейлей, которыми можно освежиться в теплом мае

В День коктейлей altapress.ru собрал несколько рецептов, от которых не помутнеет ни в одном глазу.

Коктейли
Коктейли
СС0

Мохито

Ингредиенты:

  • Мята — 1 пуч.;
  • Лайм — 0,5 шт.;
  • Лед — 8 кубиков;
  • Спрайт — 600 мл;
  • Малиновый сироп — 100 мл.
Коктейль &quot;Мохито&quot;.
Коктейль "Мохито".
unsplash.com

Приготовление:

  1. Нарезать лайм и положить в графин, после чего добавить мяту, тростниковый сахар и размять ингредиенты.
  2. Добавить ледяную крошку в графин и тщательно перемешать, потом добавить спрайт и разлить по бокалам.

Сангрия

Ингредиенты:

  • Персик — 200 г;
  • Лимон — 0,5 шт.;
  • Груша — 1 шт.;
  • Грейпфрут — 0,5 шт.;
  • Виноградный сок — 1 л;
  • Мята — по вкусу;
  • Лед — по вкусу;
  • Вода минеральная газированная — 500 мл.
Коктейль &quot;Сангрия&quot;.
Коктейль "Сангрия".
unsplash.com

Приготовление:

  1. Нарезать цитрусовые кружочками, а персики и груши — кубиками.
  2. В графин добавить мяту и фрукты, немного помять их чайной ложкой. Потом добавить в сок, перемешать и оставить на 30 минут в холодильнике.
  3. Перед подачей добавить в сангрию минеральную воду и лед.

Имбирный эль

Ингредиенты:

  • Корень имбиря — 200 г;
  • Коричневый сахар — 187 г;
  • Черный перец — 4 шт.;
  • Лимон — 1 шт.;
  • Вода — 500 мл;
  • Вода минеральная газированная — 1 л.
Имбирный эль.
Имбирный эль.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Корень имбиря очистить и натереть на мелкой терке или измельчить в блендере.
  2. Влить в кастрюлю 2 стакана воды, добавить имбирь, черный перец и корку лимона. Довести смесь до кипения и варить на медленном огне с закрытой крышкой 10 минут.
  3. Добавить сахар в кастрюлю, периодически помешивать и варить 15 минут.
  4. Процедить и остудить эль, после перелить в графин и смешать с газированной водой в пропорции один к четырем.

Ежегодно 13 мая в мире отмечают День коктейлей. Именно в этот день в 1806 году Оксфордский словарь английского языка опубликовал определение слова «коктейль».

Апельсиновый эспрессо-тоник

Ингредиенты:

  • Кофе — 4-5 ч. л.;
  • Апельсиновый сок — 125 мл;
  • Тоник — 125 мл;
  • Лимон — 3-4 ломтика;
  • Лед — 12 кубиков.
Апельсиновый эспрессо-тоник.
Апельсиновый эспрессо-тоник.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Сварить кофе.
  2. Подготовленный стакан наполнить льдом, после чего налить сок и тоник.
  3. Тонкой струйкой влить в стакан кофе и украсить лимоном.

Дайкири

Ингредиенты:

  • Лайм — 1 шт.;
  • Клубника — 200 г;
  • Сахар — 1,5 ч. л.;
  • Колотый лед — 100 г.
Коктейль &quot;Дайкири&quot;.
Коктейль "Дайкири".
unsplash.com

Приготовление:

  1. Измельчить клубнику в блендере, потом смешать ее с соком лайма и другими ингредиентами.
  2. Слегка взбить коктейль и разлить по бокалам.

Огуречный лимонад

Ингредиенты:

  • Огурцы — 1 шт.;
  • Мята — 3 веточки;
  • Лимон — 1 шт.;
  • Вода минеральная газированная — 500 мл.
Огуречный лимонад.
Огуречный лимонад.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Нарезать огурец тонкими кружочками или, а лимон кольцами.
  2. Размять мяту, добавить в графин и залить холодной газированной водой.
  3. Дать лимонаду настояться и подавать.
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