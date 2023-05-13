Кручу-верчу, взбодриться хочу. 6 рецептов безалкогольных коктейлей, которыми можно освежиться в теплом мае

Мохито
Ингредиенты:
- Мята — 1 пуч.;
- Лайм — 0,5 шт.;
- Лед — 8 кубиков;
- Спрайт — 600 мл;
- Малиновый сироп — 100 мл.
Коктейль "Мохито".
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Приготовление:
- Нарезать лайм и положить в графин, после чего добавить мяту, тростниковый сахар и размять ингредиенты.
- Добавить ледяную крошку в графин и тщательно перемешать, потом добавить спрайт и разлить по бокалам.
Сангрия
Ингредиенты:
- Персик — 200 г;
- Лимон — 0,5 шт.;
- Груша — 1 шт.;
- Грейпфрут — 0,5 шт.;
- Виноградный сок — 1 л;
- Мята — по вкусу;
- Лед — по вкусу;
- Вода минеральная газированная — 500 мл.
Коктейль "Сангрия".
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Приготовление:
- Нарезать цитрусовые кружочками, а персики и груши — кубиками.
- В графин добавить мяту и фрукты, немного помять их чайной ложкой. Потом добавить в сок, перемешать и оставить на 30 минут в холодильнике.
- Перед подачей добавить в сангрию минеральную воду и лед.
Имбирный эль
Ингредиенты:
- Корень имбиря — 200 г;
- Коричневый сахар — 187 г;
- Черный перец — 4 шт.;
- Лимон — 1 шт.;
- Вода — 500 мл;
- Вода минеральная газированная — 1 л.
Имбирный эль.
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Приготовление:
- Корень имбиря очистить и натереть на мелкой терке или измельчить в блендере.
- Влить в кастрюлю 2 стакана воды, добавить имбирь, черный перец и корку лимона. Довести смесь до кипения и варить на медленном огне с закрытой крышкой 10 минут.
- Добавить сахар в кастрюлю, периодически помешивать и варить 15 минут.
- Процедить и остудить эль, после перелить в графин и смешать с газированной водой в пропорции один к четырем.
Ежегодно 13 мая в мире отмечают День коктейлей. Именно в этот день в 1806 году Оксфордский словарь английского языка опубликовал определение слова «коктейль».
Апельсиновый эспрессо-тоник
Ингредиенты:
- Кофе — 4-5 ч. л.;
- Апельсиновый сок — 125 мл;
- Тоник — 125 мл;
- Лимон — 3-4 ломтика;
- Лед — 12 кубиков.
Апельсиновый эспрессо-тоник.
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Приготовление:
- Сварить кофе.
- Подготовленный стакан наполнить льдом, после чего налить сок и тоник.
- Тонкой струйкой влить в стакан кофе и украсить лимоном.
Дайкири
Ингредиенты:
- Лайм — 1 шт.;
- Клубника — 200 г;
- Сахар — 1,5 ч. л.;
- Колотый лед — 100 г.
Коктейль "Дайкири".
unsplash.com
Приготовление:
- Измельчить клубнику в блендере, потом смешать ее с соком лайма и другими ингредиентами.
- Слегка взбить коктейль и разлить по бокалам.
Огуречный лимонад
Ингредиенты:
- Огурцы — 1 шт.;
- Мята — 3 веточки;
- Лимон — 1 шт.;
- Вода минеральная газированная — 500 мл.
Огуречный лимонад.
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Приготовление:
- Нарезать огурец тонкими кружочками или, а лимон кольцами.
- Размять мяту, добавить в графин и залить холодной газированной водой.
- Дать лимонаду настояться и подавать.