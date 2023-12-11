Когда «Всё включено»: какой тариф выбрать бизнесу в новом году

Банк «Левобережный» предлагает своим клиентам один из выгодных на рынке тарифов. Узнали для вас, что в него включено и, действительно, ли он выгодный.

В тариф «Всё включено» входит: 0 — открытие счёта; 50 % — скидка на обслуживание в течение года при авансовом платеже; 200 платежей в месяц; до 2,1 млн рублей — бесплатные переводы на счёта физлиц; безлимитное внесение наличных на счёт через кассы банка, бесплатный выпуск 2 карт для бизнеса.

Помимо приятной скидки за год обслуживания и прочих преимуществ самого тарифа, банк предоставляет дополнительные бонусы и сервисы: 5000 бонусов при открытии счёта на оплату услуг банка и приобретение сертификатов партнеров; бесплатный выпуск карты для бизнеса, по которой можно снимать до 300 000 рублей в сутки; самоинкассация в любое удобное время; персональный менеджер, который всегда на связи; открытие счета удаленно без посещения офиса банка; «сквозное обслуживание» в любом офисе банка; удобный интернет-банк в мобильном телефоне.

Стоимость обслуживания с учётом 50 % скидки составит 3485 рублей в месяц. Подробнее о тарифе — на сайте банка.

Счет открывается в течение одного дня, поэтому производить платежи и получать оплату от клиентов можно уже на следующий день, — прокомментировала заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Елена Севостьянова. — Счёт открывается дистанционно из любого региона России.

Чтобы воспользоваться выгодным предложением Банка «Левобережный» подайте заявку на открытие расчетного счета уже сейчас. Если у вас остались вопросы — специалисты контакт-центра с удовольствием ответят на них по бесплатному номеру 8-800-3333-555 или в офисах банка.