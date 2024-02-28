29 февраля
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Клиенты Сбера могут оформить дебетовые СберКарты с героями «Союзмультфильма»

Коллекция уникальных дизайнов Дебетовых СберКарт пополнилась сразу шестью новыми вариантами. В диджитал можно «поселить» в своей карте всем известных персонажей «Союзмультфильма»: Зайца, Винни Пуха, попугая Кешу, Волка, Карлсона и Бременских музыкантов. Этот дизайн будет отображаться в мобильном приложении СберБанк Онлайн (для пользователей Android), новом приложении «Учёт Онлайн» (для владельцев iOS-устройств), а также при оплате по SberPay. А три этих персонажа — Заяц, Винни Пух и попугай Кеша — доступны и в пластике.

Сбербанк.
Сбербанк.
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Заказать такую карту можно в СберБанк Онлайн, «Учёт Онлайн» и на сайте банка. Пластик обойдётся всего в 500 рублей, а цифровой дизайн и вовсе будет бесплатным.

Игорь Ковалёв,
директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

Сбер расширяет сотрудничество с «Союзмультфильмом». Теперь любимые мультфильмы будут рядом с нашими клиентами: на банковской карте и в мобильном приложении банка. И это ещё не всё: в приложении можно установить пак заставок с героями «Союзмультфильма», а в чатах с другими клиентами Сбера — отправлять стикеры с забавными и актуальными надписями. Мы считаем, что ежедневный банкинг должен быть не только функциональным, но и эмоциональным. И хотим дарить людям позитивные эмоции от взаимодействия с персонажами, которые знакомы каждому с детства.

Коллекция уникальных дизайнов Дебетовых СберКарт пополнилась новыми вариантами с персонажами «Союзмультфильма».
Коллекция уникальных дизайнов Дебетовых СберКарт пополнилась новыми вариантами с персонажами «Союзмультфильма».
Источник: пресс-служба Сбербанка.
Коллекция уникальных дизайнов Дебетовых СберКарт пополнилась новыми вариантами с персонажами «Союзмультфильма».
Коллекция уникальных дизайнов Дебетовых СберКарт пополнилась новыми вариантами с персонажами «Союзмультфильма».
Источник: пресс-служба Сбербанка.
Коллекция уникальных дизайнов Дебетовых СберКарт пополнилась новыми вариантами с персонажами «Союзмультфильма».
Коллекция уникальных дизайнов Дебетовых СберКарт пополнилась новыми вариантами с персонажами «Союзмультфильма».
Источник: пресс-служба Сбербанка.

Юлиана Слащева,
председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм»:

Любимых героев классических мультфильмов хочется видеть всегда: каждое их появление неизменно вызывает радостные эмоции, поэтому, уверена, новые карты с легендарными персонажами будут пользоваться большой популярностью. Красивые и яркие они совершенно точно поднимут настроение своим пользователям и позволят по-новому взглянуть на ежедневную рутину.

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