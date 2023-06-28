Клиенты регоператора Алейской зоны могут оплачивать ТКО онлайн на сайте «Алтайэнергосбыт».

Оплатить услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экотранс» теперь можно на сайте компании «Алтайэнергосбыт». Для этого необходимо выбрать круглосуточный сервис «Оплатить квитанцию онлайн» и далее следовать подсказкам.