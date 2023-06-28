Клиенты регоператора Алейской зоны могут оплачивать ТКО онлайн на сайте «Алтайэнергосбыт».

Приём платежей производится без комиссии.
Регоператор «Экотранс» действует на территории города Алейска, Алейского, Завьяловского, Мамонтовского, Романовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского и Шипуновского районов Алтайского края.
При наличии вопросов по услугам по обращению с твёрдыми коммунальными отходами обращаться в ООО «Экотранс» по адресу:
г. Алейск, ул. Комсомольская, 106 (1 этаж), тел.: +7 983-542-21-18.
Сбор платежей за коммунальные услуги АО «Алтайэнергосбыт» осуществляет на основании агентского договора, заключённого с регоператором.