Клиенты «Алтайэнергосбыт» получают кешбэк при оплате коммунальных счетов картой «Мир».

Получите кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир» в личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт»!
Для участия в акции необходимо:
- зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платежной системы (clck.ru/qi8BB) или на странице «Оплата» в личном кабинете «Алтайэнергосбыт»;
- оплачивать зарегистрированной картой коммунальные услуги картой «Мир» в личном кабинете АО «Алтайэнергосбыт» на сайте lkfl.altaiensb.com или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном доступное для бесплатного скачивания на смартфон в Google Play (https://clck.ru/33v3Ud) и App Store (https://clck.ru/sYcJc).
Организатор акции – АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт». Срок проведения акции до 31.12.2023 г. Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: https://clck.ru/qi8BB
* Кешбэк – частичный возврат денежных средств. Начисляется от любой суммы оплаты.
Время работы личного кабинета на данный момент с 10:00 до 03:00 по местному времени.