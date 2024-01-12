Какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах

В большинстве кинофильмов новогоднего топа главные роли — у любимых сказочных персонажей. Зрительская любовь досталась фильмам-лидерам российского кинопроката 2023 года («Чебурашка», «По щучьему велению», «Вызов», «Повелитель ветра», «Ёлки 10» и другие). На верхних строчках сразу оказались и свежие премьеры специальных новогодних эпизодов двух любимых сериалов «Папины дочки» и «Ивановы-Ивановы», герои которых в канун Нового Года попадают в различные забавные передряги. Хороший результат показала российская комедия «Одна дома» — это не просто наш ответ известной голливудской истории, а настоящая энциклопедия вредных советов.
А вот поклонники сериалов на каникулах смотрели не только легкие комедийные, но и драматические проекты. Шесть позиций заняли премьеры линейки Wink Originals 2023 года. Первое место драмы «Слова пацана. Кровь на асфальте» было прогнозируемым, как и высокая позиция сериала «Трудные подростки», эпизоды финального сезона которого еще продолжают выходить. На четвертую строчку сразу взлетел приключенческий фэнтези-сериал «Недетское кино», премьера всех эпизодов которого состоялась только 1 января 2024 года. Также в топе у подписчиков Wink.ru два турецких сериала.
На новогодние каникулы традиционно приходится пик просмотров видеосервисов — это самый удобный и доступный вид досуга, особенно в морозы, когда не хочется выходить из дома. Wink.ru снова подтвердил, что он — онлайн-кинотеатр для всей семьи: в новогоднем топ-10 кинофильмов большинство проектов с маркировкой 6+ и 12+. В нашей праздничной коллекции нашлось место фильмам и сериалам разных жанров и для каждого поколения. Мы рады, что среди лидеров просмотра много наших оригинальных проектов, которые видеосервис Wink.ru представил в 2023 году. И в 2024 году в линейке Wink Originals обязательно появятся новые яркие проекты, которые будут активно обсуждать и смотреть, — отметил генеральный директор видеосервиса Wink.ru Антон Володькин.
Топ-10 кинофильмов:
- «По щучьему велению» (6+);
- «Баба Яга спасает мир» (6+);
- «Ёлки 10» (12+);
- «Одна дома» (12+);
- «Папины дочки. Новогодние» (16+);
- «Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения» (16+);
- «Баба Мороз и тайна Нового года» (12+);
- «Чебурашка» (6+);
- «Вызов» (12+);
- «Повелитель ветра» (12+).
Топ-10 сериалов:
- «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), Wink Originals;
- «Трудные подростки» (18+), Wink Originals;
- «Великолепный век» (16+);
- «Недетское кино» (12+), Wink Originals;
- «Фишер» (18+), Wink Originals;
- «Молодежка» (16+);
- «Ивановы-Ивановы» (16+);
- «Отмороженные» (16+), Wink Originals;
- «Постучись в мою дверь» (16+);
- «Плакса» (16+), Wink Originals.
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