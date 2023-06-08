Как выкупить товар из Китая быстро и безопасно

В Поднебесной производится много всего, поэтому такая услуга, как выкуп и доставка товаров из Китая пользуется огромным спросом. Кто-то доверяет этот процесс профессионалам, кто-то занимается им самостоятельно. Во втором случае необходимо иметь соответствующий опыт, в первом — лишь найти компанию, оказывающую посреднические услуги. Как осуществляются поставки, расскажем ниже.