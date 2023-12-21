21 декабря
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Как выбрать выгодный вклад в банке

Вклад — самый простой и надежный способ копить деньги. Чтобы выбрать выгодный вклад в банке, надо ориентироваться на минимальную сумму вклада, процент и срок.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Если хотите надежно сохранить деньги, не подвергая их инфляции, то лучше положить на вклад с высоким процентом.

Банк Акцепт открыл новый вклад — «Успешный процент» со ставкой 17% годовых. Оформление вклада доступно для всех, у кого не было вкладов в Банке Акцепт последние 6 месяцев.

Короткий срок вклада позволяет быстро получить высокий доход, и иметь возможность распорядиться деньгами так, как хочется и в нужный момент. Пока вы отдыхаете на новогодних каникулах, деньги прирастают процентами.

Минимальная сумма вклада — 20 тыс. рублей, поэтому приумножить средства может любой желающий. Максимально можно положить на вклад 3 млн рублей и за два месяца заработать 83,8 тыс. рублей. Если сумма вклада будет составлять 100 тыс. рублей, то за 60 дней доход составит 2 787 рублей.

Почему надо открыть вклад «Успешный процент»:

  • Высокая процентная ставка — 17% годовых
  • Срок вклада — 60 дней
  • Минимальная сумма вклада — 20 тыс. рублей

Откройте вклад «Успешный процент» в офисе Банка Акцепт и получите доход быстро!

Подробности по телефону 8 (800) 100-27-37 и на сайте Банка www.akcept.ru.

Вклад «Успешный %». Срок приема вклада: с 20.12.2023. Минимальная сумма вклада 20 тыс. руб. Максимальная сумма вклада 3 млн руб. Срок размещения 60 дней. % ставка: 17% годовых. Выплата % в конце срока размещения. При досрочном расторжении % пересчитываются по ставке «До востребования» 0,01% год. Пополнение вклада, частичное истребование не предусмотрено. *Новым признается клиент, не имевший действующих вкладов последние 6 месяцев, один клиент может разместить не более одного вклада по представленным условиям. Условия действительны на 20.12.2023. АО «Банк Акцепт». akcept.ru. Лицензия ЦБ РФ №567.


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