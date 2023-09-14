Как выбрать постельное белье в подарок

Когда нужно подарить что-то красивое и особенное, но при этом практичное, часто выбор падает на постельное белье. Производители предлагают разные по стоимости и качеству варианты, поэтому приобрести подходящий презент можно в разных ценовых категориях. О нюансах, которые стоит учитывать, выбирая комплект постельного белья , расскажем ниже.

Актуальные поводы для подарка

Родственникам, друзьям и другим близким людям постельные принадлежности можно дарить практически на любой праздник, от дня рождения до Нового года, но существуют поводы, которые для такого презента подходят лучше других. Качественный комплект, символизирующий домашний уют — отличный вариант подарка на свадьбу или годовщину. Также постельное белье часто дарят на новоселье, поскольку при переезде в новое жилье вопрос обустройства быта более чем актуален.

Критерии качества белья

Традиционно лучшими характеристиками обладают натуральные материалы – хлопок, шелк, лен, сатин. В тренде и элитные разновидности тканей, изготовленные из эвкалиптового или бамбукового волокна с применением особых технологий. Цена таких моделей выше более привычных всем аналогов, но по прочности, воздухопроницаемости и другим параметрам они существенно выигрывают.

Важно обращать внимание не только на тип ткани, но и на ее плотность. От этого показателя напрямую зависит, как долго белье прослужит его владельцу без потери первоначального внешнего вида.

Выбор дизайна

Яркие и выразительные узоры всегда смотрятся беспроигрышно, но броские расцветки стоит выбирать только, если вы уверены во вкусе получателя презента или «знакомы» с дизайном интерьера спальни человека. В остальных случаях лучше отдавать предпочтение нейтральным и сдержанным вариантам.

Размер

От размера кровати и подушек напрямую зависит то, подойдет ли ваш презент по габаритам или он будет пылиться на полках. Если отношения между вами и виновником торжества близкие, этот вопрос можно уточнить напрямую. Для замужней женщины почти всегда беспроигрышным вариантом будет двуспальный или евро комплект. Одинокой девушке или парню можно преподнести полуторный вариант.

Упаковка

Постельное белье может продаваться в красивых коробках, но если такой вариант для вас не выглядит достаточно празднично, можно упаковать подарок отдельно, например, используя крафтовую бумагу и бант.

А если выбрать «тот самый» комплект не получается, вы можете смело преподнести сертификат или подарочную карту понравившегося вам магазина домашнего текстиля. Виновник торжества выберет подарок сам (возможно, это будет не белье, а другой, не менее нужный и актуальный презент, который будет напоминать о вас долгие годы).