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Как выбрать лучший подарок на 8 марта

Восьмое марта — праздник, к которому обычно готовятся заранее. Презенты мамам, супругам, невестам, сестрам и подругам подбираются скрупулезно. Выбор зависит от разных факторов — от возраста до увлечений. Но любой подарок предпочитают дополнять красивыми букетами. Изысканные флористические композиции из тюльпанов, роз, альстромерий, пионов поднимают настроение, дарят яркие эмоции, настраивают на праздник. Чтобы правильно выбрать подарок к 8 марта избраннице, маме, бабушке, сестре или лучшей подруге, попробуйте заранее узнать о предпочтениях. Классические косметические и парфюмерные наборы хороши только в случае корпоративного поздравления. Но для близкого человека, родственника — это слишком примитивно.

Милым дополнением к подарку может стать плюшевая игрушка.
Милым дополнением к подарку может стать плюшевая игрушка.
Фото предоставлено ИП Ляпара Я. В.

Что подарить маме, бабушке на 8 марта

Красивый набор посуды, изысканный стеклянный чайник, массажер для тела и даже функциональный мойщик окон. Вариантов очень много. Если хотите сделать подарок маме или бабушке на самый весенний праздник, выбирайте:

  • термокружку;
  • вазу, декоративный подсвечник, набор ароматических свечей;
  • домашний костюм, халат или пижаму;
  • гаджеты для самочувствия — от тонометров до глюкометров;
  • наборы бокалов, чайную или кофейную пару;
  • фитнес-браслет или смарт-часы — если хотите приобщить маму/бабушку к полезным и функциональным гаджетам;
  • мыло ручной работы, натуральную косметику.

К любому подарку стоит добавить нежный букет, который станет дополнительным знаком внимания для получательницы. Композиция может быть классической и элегантной или эффектной и необычной. Выбирайте живописные корзины цветов и букеты в шляпных коробках для интересного оформления.

Что подарить дочери, жене на праздник

Украшения, техника, духи, необычные гаджеты — все это станет достойным подарком к 8 марта. Презентом могут стать билеты в театр, романтический ужин в ресторане, подарочный сертификат, совместное путешествие. Выбор зависит от ваших предпочтений и заложенного бюджета.

Букет цветов украсит любой подарок.
Букет цветов украсит любой подарок.
Фото предоставлено ИП Ляпара Я. В.

Быстрая доставка цветов в Москве позволит поздравить спутницу жизни, если вы сейчас находитесь в другом городе и не можете приехать лично. Это отличный вариант для каждого. Цветы доставляются бесплатно в определенный временной интервал. Свежесть каждой композиции гарантирована. Букет — это всегда знак внимания и приятные эмоции. Цветы должны быть преподнесены к 8 марта, чтобы выразить любовь, симпатию и подчеркнуть, что ваши чувства не увядают.

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  • ИП Ляпара Я. В.

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