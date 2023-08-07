Как выбрать идеальный комод для спальни: модные тренды 2023

Комод в современных спальнях, которые часто отличаются небольшими размерами, перестал быть вещью первой необходимости. Однако если пространство позволяет, мы рекомендуем подойти к выбору такого предмета интерьера максимально грамотно. На что обратить внимание, изучая каталог с ценами на комоды , рассмотрим вместе с экспертами мебельного интернет-магазина Диван.ру.

Комод в интерьере спальни 2023

Такой компактный и вместительный предмет интерьера, как комод, достаточно многофункционален. Во-первых, он используется для хранения одежды, белья, а также прочих вещей. Во-вторых, в зависимости от запросов владельца, комод может служить тумбой под телевизор, пространством для размещения пеленального столика, туалетным столиком и т.д.

Также он может стать элементом создания эффектного образа спальни, в целом. Комод можно украсить светильниками, вазами, декоративными статуэтками или прочим.

Основные критерии выбора комода для спальни

Основное, на что обычно обращают внимание — размер. Комод должен «вписываться» в пространство, не отнимая слишком большого его количества, но при этом необходимо, чтобы он вмещал достаточный объем вещей. Стандартная высота — 110 см (минимальная обычно составляет 80 см). Оптимальная глубина — 40-50 см, хотя есть и более компактные модели. Ширина комода зависит от конструкции. Ящики могут быть широкими сдвоенными или «разделенными». Если место ограничено, можно обратить внимание на небольшие узкие комоды (широкий выбор таких моделей вам предлагает ООО «ДИВАН ТРЕЙД», каталог вы найдете здесь: https://www.divan.ru/category/uzkie-komody). Есть и достаточно громоздкие модели с отделом для вешалок, способные практически заменить полноценный платяной шкаф.

Также важно обратить внимание на:

материал корпуса. Сегодня производители предлагают самые разные варианты: дерево, ЛДСП, МДФ, пластик и даже металл. Массив дерева — наиболее надежный и долговечный вариант, но если его цена для вас не подходит, вполне можно выбрать более доступную по стоимости альтернативу;

дизайн. Фасад, цвет шкафчиков, ручки, будет ли комод на ножках или без — все это важно для визуального восприятия предмета интерьера. Специалисты подчеркивают: вовсе не обязательно подбирать комод, стиль которого подходит к другим предметам мебели в спальне, его вполне можно сделать некой «изюминкой»;

форма. Традиционный вариант — прямоугольный комод, но это не значит, что стоит ограничиваться только им. Можно выбрать угловой вариант, шкафчики с зеркалом или комод-лестницу, в котором присутствуют не привычные выдвижные ящики, а специальные «полочки».

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