Как выбрать хостинг для сайта: инструкция для новичков

От грамотного выбора хостинга во многом зависит успех интернет-проекта в будущем. Пользователям, создающим собственный сайт, еще на этапе планирования важно определиться с тем, каким будет их интернет хостинг . На что обратить внимание при выборе, расскажем ниже.

Программное обеспечение

Важно убедиться, что на сервере провайдера используется ПО, позволяющее вашему сайту работать на хостинге этой компании. Сегодня самыми распространенными языками программирования считаются PHP*, Perl** и Python (Пайтон).

Количества места на жестком диске

Объем дискового пространства для размещения блога или небольшого сайта-визитки и сайта маркетплейса отличается в разы. Недостаток пространства может сказаться на развитии проекта отрицательным образом, а за излишек придется платить «лишнее». Отличное решение – конструируемый тариф, когда при росте аудитории можно докупить необходимое пространство на диске.

Особенности резервного копирования данных

Отлично, если ваши данные будут сохраняться на жестком диске, отличном от того, где находится ваш сайт. В случае неудачных изменений восстановить утерянные файлы не ставит особого труда.

Простота управления

Далеко не все могут или хотят разбираться со всеми параметрами хостинга, поскольку новичка сложные технические термины могут запутать. Тем, кто не имеет соответствующего опыта, лучше выбирать хостинг, настройки которого просты и интуитивно понятны.

Особенности технической поддержки

У хорошего хостера она круглосуточная, задать вопрос можно по электронной почте, телефону, через онлайн-форму. Помните, что если возникнет срочная ситуация, переписка по e-mail (имейл) – не лучший способ решить проблему. Именно поэтому, лучше выбирать компанию, со специалистами которой можно связаться и другими способами.

Стоимость

Большая часть клиентов хотят сэкономить на хостинге, но все же стоит понимать, что без учета потребностей проекта и грамотной оценки объема необходимых ему ресурсов организовать стабильную работу будет сложно.

Надежность

Конечно, убедиться в надежности хостинга можно только после использования услуги в течение какого-то времени, но и на этапе выбора компании-поставщика интернет услуг важен грамотный и взвешенный подход. Важно оценить количество и гибкость предоставляемых тарифных планов, возможности по управлению в ЛК, дополнительные услуги, расположение серверов, наличие бесплатного тестового периода, а также некоторые другие параметры. Полезно изучать и отзывы клиентов, особенно, если они сотрудничают с провайдером в течение длительного времени.

Хороший хостинг — залог роста вашего проекта в долгосрочной перспективе.

* PHP (пи-эйч-пи) — самый популярный на сегодняшний день язык программирования для Интернета.

** Perl (пёл) — высокоуровневый интерпретируемый динамический язык программирования общего назначения, созданный Ларри Уоллом, лингвистом по образованию.