Как скачать квитанцию в пару кликов и оплатить ЖК-услуги без комиссии

Клиенты АО «Алтайэнергосбыт» уже давно отдали предпочтение онлайн-квитанциям. Теперь скачать счёт за электроэнергию и другие ЖК-услуги можно на сайте энергокомпании. Здесь же доступна оплата без комиссии.