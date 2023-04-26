Как сэкономить 50% на оплате штрафов ГИБДД

С ситуацией, когда оповещение о штрафах ГИБДД приходит не своевременно, а с опозданием, сталкивался каждый водитель. Просрочка платежа не дает воспользоваться скидкой в 50%, которая предоставляется тем, кто оплачивает штраф в течение 20 дней с момента наложения финансовых санкций (согласно № 437-ФЗ и ст. 32.2 КоАП РФ). Расскажем, как в этом вопросе помогает онлайн проверка штрафов гибдд по постановлению и как произвести быструю оплату без задержек.

Как проверить штрафы быстро?

Портал РосШтрафы имеет доступ к официальным источникам, поэтому узнать информацию о возможных штрафах можно, потратив на это не более нескольких минут. Процедура осуществляется в несколько этапов:

Пользователь выбирает оптимальный для него вариант поиска ( по номеру ВУ , регистрационным документам на авто или УИН). Указав электронную почту , на которую поступит ответ , необходимо нажать кнопку «проверить штрафы». Дождавшись результатов проверки баз данных , можно ознакомиться с деталями правонарушения ( если оно есть), в том числе изучить фото , подтверждающее факт неправомерных действий со стороны водителя ТС. Далее остается произвести оплату со скидкой ( если она предусмотрена для конкретного вида правонарушения). При заполнении квитанции требуется указать реквизиты пластиковой карты или другого платежного средства , с которого будут списаны деньги.

Такой способ экономит не только деньги, но и время, поскольку вам не нужно тратить время на получение квитанции, поход в банк для ее оплаты и т.д. Подтверждающие транзакцию документы хранятся в личном кабинете пользователя. При желании их можно распечатать. Они имеют ту же юридическую силу, что и бумага из банка.

Почему стоит выбрать портал РосШтрафы?

Кроме описанных выше преимуществ онлайн сервиса, можно выделить и несколько дополнительных:

проверить наличие штрафов на Rosfines.ru и произвести оперативную оплату можно , находясь в любой точке планеты;

находясь в любой точке планеты; пользователь может подписаться на специальные уведомления и получать информацию о новых штрафах практически мгновенно после попадания информации о вынесении постановления в базы данных ГИБДД;

деньги в банк поступают быстро , поэтому возможные ограничения с владельца ТС также снимаются оперативно.

Обратите внимание на то, что получить скидку в 50% на оплату штрафа можно далеко не во всех случаях. Такой «бонус» нельзя получить при повторных или грубых нарушениях ПДД (несоблюдение правил обгона, выезд на красный свет, превышение скорости на 40 км/ч и более и т.д.), а также в некоторых других случаях. Кроме того, наименьшая сумма, для оплаты которой предоставляется скидка, составляет 500 рублей.

Онлайн-сервис РосШтрафы, предлагающий услуги проверки и оплаты штрафов ГИБДД, предоставляет возможность оперативно отслеживать наличие задолженности по подобным выплатам. Получение нужных сведений о штрафах ГИБДД занимает всего 2−3 минуты, а оперативная оплата помогает сэкономить немалые денежные средства. В качестве дополнительной гарантии своевременного получения информации о наложении санкций рекомендуем подписаться на уведомление о новых штрафах.

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