Как сэкономить деньги на серверном оборудовании

При покупке серверного оборудования возникает много вопросов, которые связаны с будущим масштабированием и количеством денег, которые компания может потратить на приобретение аппарата.

Руководители колеблются между выбором сервера б/у и нового. За счет низкой стоимости и высокой надежности устройств, серверное оборудование “восстановленного” (refurbished) формата зачастую становится выбором для многих компаний в условиях санкционных реалий. Почему так происходит, и как это отразится на компании, расскажем далее в статье.

Разница между новым и восстановленным сервером

Восстановленный сервер — это тот, который ранее уже работал в центре обработки данных какой-либо компании. Противники серверного оборудования, бывшего в употреблении, уверяют, что машина долго не прослужит. Не все так однозначно.

Б/у сервер проходит полную диагностику в организации, которая выставляет ее на продажу. IT-персонал компании подвергает все комплектующие стресс-тесту в течении нескольких дней. При нахождении элемента, вышедшего из строя или находящегося на половине своего жизненного ресурса, тестировщик оборудования заменяет этот элемент на новый.

Устройства проходят чистку, починку или замену механических частей, например, салазок для жестких дисков. После тестирования и починки их упаковывают так же, как и новую технику.

Серверное оборудование, бывшее в употреблении, надежно. Серверы работали в других компаниях, при должном уходе проработают еще 10 лет. Поэтому процент покупки бракованного изделия стремится к нулю. Чтобы купить б/у сервер, не нужно выделять крупную сумму денег из бюджета. Обычно такая техника стоит в два раза дешевле новой системы хранения данных.

Доступность планок оперативной памяти, производительность процессоров, емкость накопителей не отличается от доступности и производительности комплектующих новых серверов.

Для каких задач подходит сервер

Серверное оборудование. Фото предоставлено компанией Дорфа.

Сервера используют во всех сферах, где нужно высокопроизводительное и отказоустойчивое оборудование. К таким сферам относят:

ритейл;

медицинские клиники и центры;

промышленные предприятия;

облачные центры хранения информации;

банки;

государственные организации.

На б/у серверах разворачивают ЦОД, виртуальные машины для обработки, тестирования кода, хранения и работы с 3D и 2D изображениями. На серверных устройствах разворачивают игровые приложения, с которыми взаимодействуют клиентские мобильные девайсы.

Стоимость и масштабирование

Серверное оборудование. Фото предоставлено компанией Дорфа.

Цена на б/у сервер варьируется от 500 000 до 2 500 000 рублей. Конкретная стоимость готовой техники зависит от ее производительности, количества накопителей, процессоров и микрочипов, программного обеспечения, установленного в ней.

Мировые производители самого надежного серверного оборудования давно известны рынку:

HP;

Dell;

Huawei;

IBM.

При покупке универсального серверного устройства необходимо закладывать в стоимость будущее масштабирование. Например, при расширении компании, увеличении нагрузки и информации, техника потребует повышение производительности, расширение памяти. Поэтому оборудование должно быть готово к размещению дополнительных комплектующих таких, как SSD и HDD накопители, планки ОЗУ.

Где приобрести б/у сервер?

Купить готовый сервер от известных фирм HP, Dell и Huawei можно в интернет-магазине Dorfa.ru. Все б/у серверы поставляются из Европы, техника проверена, программное обеспечение полностью перепрошито специалистами организации. На каждую СХД идет гарантия от производителя сроком на 3 года. Системы хранения данных надежны, высокопроизводительны, готовы к масштабированию. При должном обслуживании они прослужат в течение 10 лет.