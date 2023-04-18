Как россиянину купить квартиру в Дубае

С весны 2022 года спрос на недвижимость в Дубае со стороны россиян вырос на 35−40%. Причем, если раньше состоятельные граждане приобретали жилье в ОАЭ преимущество с целью инвестирования, то в последнее время хорошие квартиры в Дубае покупают преимущественно «для себя», то есть для проживания в настоящем времени. Что нужно знать, задумываясь о таком варианте вложения средств, расскажем чуть ниже.

Преимущества приобретения недвижимости в Дубае

Окупаемость квартир и апартаментов в Дубае очень высока, поэтому спрос на недвижимость здесь стабильно растет. Однако, это не единственная причина, по которой стоит рассмотреть возможность приобретения собственных квадратных метров в Эмиратах. К другим можно отнести:

«открытые», несмотря на пандемию и прочие события , для россиян границы;

для россиян границы; возможность получить гражданство страны при приобретении недвижимости стоимостью от 250 тысяч долларов.

Иностранцы могут приобрести жилье на вторичном рынке или воспользоваться специальными предложениями от застройщиков, позволяющими приобрести объект недвижимости еще на этапе строительства, причем, по более низкой цене.

В стране действует государственная политика, направленная на привлечение зарубежных инвесторов в страну, а растущий со стороны покупателей спрос обеспечивает постоянное увеличение объемов строительства.

Что учесть при выборе недвижимости?

Случаи мошенничества, связанные с процессом приобретения недвижимости в стране, встречаются крайне редко, однако, некоторые моменты учитывать стоит. Это поможет провести выгодную сделку и потратить на ее заключение минимум времени и сил.

Во-первых, при принятии решения о покупке важно сопоставить имеющиеся цели и конкретную локацию. Например, некоторые сектора города предназначены исключительно для целей инвестирования, а для семей с детьми проживание в них не подойдет по причине отсутствия необходимой инфраструктуры.

Во-вторых, важно учитывать размер ежегодных трат на обслуживание жилья. Этот показатель может отличаться в несколько раз (умножив цифру на количество квадратных метров, вы узнаете, сколько придется тратить в год).

Получение визы и ее статус напрямую зависят от стоимости купленного жилья. Здесь также важно соотнести ваши цели и сумму покупки. Если собственных средств не хватает, можно воспользоваться ипотечными программами.

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