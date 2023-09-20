Как продвигать книгу в Тик Ток для подписчиков — 6 советов

Продвижение книги на Tik Tok: вы когда-нибудь думали об этом? В этом году Tik Tok снова подтвердил свое звание самого скачиваемого приложения в мире, которое превысило миллиард ежемесячных активных пользователей, и мы ожидаем еще большего роста в ближайшем будущем.

Но теперь мы узнали, что Tik Tok — это не только платформа развлечений, трендов и вирусного контента, хаков и советов по тестированию или эксклюзивная прерогатива нового поколения : об этом свидетельствует около 90 миллиардов просмотров Tik Tok с хэштегом #BookTok, с помощью которого создатели и книжные флюенсеры рассказывают о своей страсти к чтению и рекомендуют книги, следуя логике, отличной от логики классического редакционного продвижения. https://prtut.ru/ — этот ресурс поможет Вам в вопросах продвижения в Тик Ток и других социальных сетях.

Таким образом, Tik Tok все больше утверждается в качестве инструмента, способного каким-то образом поддержать издательства и авторов, а также распространить любовь к чтению даже среди публики, которая в целом не так часто обращается к литературе.

Что, если бы Tik Tok был правильным "цифровым местом" для продвижения вашей книги?

Что если бы у вас в ящике лежал идеальный роман, который мог бы познакомиться с большим и молодым сообществом и, возможно, стать вирусным?

Или что, если после публикации вам нужно общаться на нескольких разных каналах, чтобы найти подходящих вам подписчиков-читателей?

Давайте вместе узнаем, как продвигать книгу на Tik Tok для подписчиков и несколько полезных советов, чтобы сделать это наилучшим образом.

Почему продвигать книгу для подписчиков нужно на Тик Ток

С технической точки зрения, это не просто вопрос цифр и данных, хотя пользователи, просмотры и лайки могут достигать значительных цифр и действительно расширять возможности продвижения.

Tik Tok позволяет перехватить особенно молодую аудиторию, которая более склонна следить за тенденциями и покупать советы даже в самых разных областях, а также обмениваться мнениями, признавать и определять себя частью сообщества с общими интересами и создавать контент на различные темы.

И это еще не все: если в других пабликах визуальный аспект может являться основополагающим, то в Tik Tok больше спонтанности, чувств, чувства признания и иронии, которые также позволяют людям говорить о книгах и чтении, уделяя меньше внимания классическим обложкам и больше содержанию, историям, реакции читателей, личным мнениям и, возможно, прежде всего, книгам в бумажном формате, способствуя их продажам.

Несмотря на очень короткую продолжительность видео на Tik Tok, сообщение все равно можно передать, меньше риска потерять внимание пользователей и сосредоточиться на непосредственном, прямом общении, иногда с долей юмора.

Если вы чувствуете, что ваша работа и ваш тон голоса могут адаптироваться к подобной реальности, давайте рассмотрим несколько полезных практических советов по продвижению книги на Tik Tok.

6 советов по продвижению книги на Tik Tok для подписчиков

Прежде чем записывать идеи или искать наиболее популярные тренды для размещения своего первого поста в Tik Tok, лучше уделить время тому, как работает алгоритм платформы. https://prtut.ru/kupit-podpischikov-v-tik-tok/ — купить живых подписчиков для Тик Ток аккаунта можно дешево и бесплатно, попробуйте.

На самом деле Tik Tok позволяет получить хорошее количество просмотров и взаимодействий даже независимо от количества подписчиков, если предлагаемый контент оригинален, достоверен, увлекателен и содержит правильные хэштеги.

Раздел "Для вас" представляет каждому пользователю видео, основанное на его интересах и ранее просмотренных роликов. Если вашему контенту удается попасть в этот раздел, потенциальная аудитория расширяется, а шансы стать вирусным увеличиваются.

Как вы можете надеяться попасть в раздел "Для вас"? С помощью правильного сочетания хэштегов, уникальности в сочетании с актуальными тенденциями и привлечения пользователей с помощью легкого, но не очевидного контента.

Представление книги для аудитории Тик Ток с другой стороны

Сказать о книге можно, как о макроконтенте или метаконтенте, то есть о контенте, который настолько богат и многогранен, что в свою очередь содержит в себе контент. С помощью ссылки https://prtut.ru/nakrutka-podpischikov-v-tik-tok/ Вы сможете бесплатно и недорого сделать накрутку подписчиков в Тик Ток.

Для продвижения книги на Tik Tok необходимо не забывать об этой детали: можно говорить о чтении и литературе с разных точек зрения, время от времени акцентируя внимание на различных аспектах книги, но при этом не тривиализируя раскрываемые понятия и не передавая информацию неэффективным способом.

С этой точки зрения, использование иронии или отказ от углубленных занятий литературной критикой не обязательно являются синонимами низкого качества контента, это просто другие способы рассказать о книгах и всех нюансах, которые их характеризуют.

А также вызвать любопытство, удивление, интерес.

Названия, редактирование, музыка, хэштеги Тик Ток

С более технической точки зрения, если вы решили запустить Tik Tok для продвижения книги, необходимо сосредоточиться на четырех элементах: использование заголовков и надписей на экране, выбор фоновой музыки, монтаж видео, релевантные и эффективные хэштеги.

Оптимизация времени неизбежна: какой бы тип контента вы ни выбрали, заблаговременно обозначьте четкими и читаемыми заголовками тему вашего Tik Tok, а при необходимости предусмотрите использование субтитров, если вы говорите от первого лица. Таким образом, вы привлечете внимание тех, кому действительно интересна ваша тема.

Воспользуйтесь преимуществами монтажа, чтобы не наскучить пользователям, благодаря идеальному изменению кадрирования, сокращению и хронометражу, построению сообщения таким образом, чтобы оно завершалось только в конце видео или созданию цикла, а затем добавлению модной фоновой музыки или даже звуковых эффектов, чтобы подчеркнуть смысл самого содержания.

И наконец, обратите внимание на правильные хэштеги - на полпути между трендовыми темами, персональными или специфическими хэштегами для вашей книги и стратегическими, чтобы нацелиться на вирусность.

Внимание на литературные жанры и целевых подписчиков ТТ

Ничто не запрещает вам создавать контент о творчестве и чтении в широком смысле, но когда речь идет о продвижении книги на Tik Tok , и учитывая средний возраст пользователей, наиболее популярными литературными жанрами являются young adult, фэнтези, научная фантастика, романы и названия, затрагивающие темы, актуальные для современного поколения.

Всегда помните о своих целевых подписчиков и поддерживайте тон, который будет им импонировать, не будучи искусственным или вынужденным.

Что может быть лучше для знакомства с платформой или инструментом, чем протестировать его и попробовать себя в роли пользователя?

Это не совсем "пустая трата времени", но приятное времяпрепровождение на платформе, поиск контента, который лучше всего подходит нам и нашим интересам, вдохновение от других пользователей Tik Tok, сбор идей и наблюдение за тенденциями и хэштегами окупится, когда вам придется продвигать книгу на Tik Tok.

Разве вы уже не чувствуете себя немного увереннее в том, что вам нужно опубликовать?

Новые инициативы по развитию книги в Tik Tok для участников

Учитывая растущее значение, которое Tik Tok приобретает для издательского дела, полезно знать о первых официальных инициативах с участием издательств и книжных флюенсеров.

Дополнительные инструменты

Действительно, продвижение книги на Tik Tok начинается с хорошего смартфона с высокопроизводительной камерой и минимального видеооборудования, но давайте не будем забывать о пользе некоторых базовых инструментов для редактирования, публикации и анализа данных и тенденций.

InShot (ИнШот)

SocialChamp (СошиалЧамп)

Analisa.io (АнализаИО)

InShot

InShot — одно из самых популярных приложений для редактирования видео, доступное для Android(Андроид) и iOs(Айос), бесплатное, но с доступной платной версией. Оно удобно для мобильного пользователя и имеет все функции, необходимые для того, чтобы сделать ваш Tik Tok идеальным: нарезка, добавление музыки и голоса, эффекты и стикеры, автоматическое изменение размера для различных социальных платформ и возможность поделиться результатом напрямую.

SocialChamp

SocialChamp — это комплексный инструмент управления социальными сетями для планирования, публикации, управления сообществами и анализа данных на различных платформах.

С бесплатным планом вы можете управлять тремя аккаунтами и иметь доступ к различным функциям, так что вы ничего не упустите из виду, когда дело дойдет до ваших профилей.

Analisa.io

Analisa.io — это первый сервис анализа данных Tik Tok на основе ИИ, который анализирует публичные профили и хэштеги и помогает создавать наиболее эффективный контент для обеих платформ.