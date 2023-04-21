Как получить займ без процентов

Иногда в сети можно встретить предложения, касающиеся возможности получения беспроцентных займов. Большая часть людей воспринимают их с огромной степенью недоверия, ведь кредит не может быть бесплатным, в принципе. Можно ли получить займ без процентов , и какие условия предъявляются к возможным соискателям, расскажем ниже.

Реален ли займ без процентов?

Да, получить кредитные средства без необходимости уплаты процентов вполне возможно. Например, такую услугу предоставляет ресурс Манимен *. Однако, чтобы воспользоваться такой услугой, необходимо соответствовать ряду требований:

Клиент обращается в компанию впервые.

Потенциальный заемщик должен соответствовать конкретным критериям по возрасту ( несовершеннолетним кредит не предоставляется).

несовершеннолетним кредит не предоставляется). Важно иметь действующий паспорт и постоянную регистрацию на территории РФ.

Необходимо быть держателем банковской карты или иметь счет в банке , чтобы МФО перевело на него средства в случае принятия положительного решения о выдаче займа.

Наличие «хорошей» кредитной истории при получении займа в МФО обязательным условием не является, но оно существенно повышает шансы на одобрение заявки. Плюс такого займа состоит еще и в том, что у клиента возникает краткосрочное долговое обязательство, исполнить которое гораздо проще, чем, например, выплачивать длительный кредит в банке.

Есть ли «подводные» камни?

Быстрое получение займа на карту без необходимости выплаты процентов — по-настоящему выгодное предложение от МФО, которым можно воспользоваться 1 раз, при обращении в конкретную организацию. В современных условиях оно кажется неправдоподобным, но это далеко не так. Выдавая средства «бесплатно», микрофинансовая организация привлекает клиентов, которые могут стать постоянными, а значит, в будущем будут брать средства уже за проценты. А клиенты — это прибыль. Поэтому не стоит относиться к займам без процентов излишне настороженно. Главное — внимательно соблюдать условия договора и не допускать просрочек платежей.

Как быстро средства поступают на счет?

Средства поступают на счет клиента в день обращения. Изучить подробные условия, касающиеся того, как получить беспроцентный займ, можно здесь: https://moneyman.ru/products/zajm-bez-protsentov/. Оформить заявку можно, находясь в любой точке планеты, главное — соответствие потенциального получателя микрокредита условиям, описанным выше.

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