Как получить квоту на бесплатную процедуру по банкротству

В непростые времена для каждого заемщика юридическая служба «Единый центр защиты» протягивает руку помощи и предоставляет возможность жителям Алтайского края получить квоту на прохождение процедуры списания долгов или процедуру признания несостоятельности БЕСПЛАТНО, за счет средств компании.

Как уже известно, по регионам России запустили социальный проект «Бесплатное банкротство», чтобы помочь в решении финансовых проблем тем, кто в этом действительно нуждается и не имеет возможности самостоятельно оплатить услуги компаний по процедуре банкротства.

Несмотря на экономические сложности, число выданных кредитов растёт, что требует усиленной защиты прав заёмщиков. На практике мы часто сталкиваемся с тем, что банки дополнительно взыскивают с граждан по уже уплаченным суммам основного долга проценты за период, когда долг был взыскан и фактически погашен. В такой ситуации малообеспеченному гражданину проще признать свою финансовую несостоятельность.

Право на списание долгов регулируется Федеральным законом о банкротстве физлиц, точнее, главой X ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)».

На получение квоты приоритет имеют пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, малоимущие и другие граждане из социально незащищенных групп; граждане, которые имеют доход не выше прожиточного минимума, установленного по региону; граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию по независящим от них причинам.

Правом на бесплатное социальное банкротство от компании могут воспользоваться жители, отвечающие следующим критериям:

наличие долговых обязательств перед банками, МФО и третьими лицами (за исключением долгов, не подлежащих списанию по закону);

отсутствие в собственности движимого и недвижимого имущества (за исключением единственного жилья без ипотеки), в том числе отсутствие операций по реализации такого имущества в последние три года;

отсутствие неснятой или непогашенной судимости в сфере экономических преступлений;

в отношении гражданина в течение предшествующих пяти лет не завершилась процедура реализации имущества или не прекращалось производство по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.

Услуги компании заключаются в осуществлении следующих юридических действий в рамках заключаемого с клиентом договора:

Консультация по первичным документам заказчика;

Правовой анализ документов, предоставленных заказчиком (ФПА);

Сбор пакета документов (за исключением документов, которые имеются лично у заказчика, или их получение требует личного участия заказчика);

Подготовка заявления о признании гражданина банкротом;

Предоставление рекомендаций по выбору финансового управляющего;

Подготовка списка кредиторов;

Переговоры с кредиторами;

Подготовка списка имущества должника;

Подготовка необходимых приложений к заявлению о признании гражданина банкротом;

Направление копий заявления о признании гражданина банкротом с приложениями всем кредиторам (взыскателям) заказчика;

Направление заявления с приложениями о признании гражданина банкротом в суд в соответствии с условиями договора;

Сопровождение в суде до признания заказчика банкротом и введение в отношении заказчика любой из процедур согласно ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

Сопровождение заказчика в суде после признания последнего банкротом в течение всего периода рассмотрения дела Арбитражным судом (например, мониторинг сайта суда, взаимодействие с ФУ (при необходимости)).

В рамках социального проекта «Бесплатное банкротство» компания готова помочь в решении финансовых проблем тем, кто в этом действительно нуждается и не имеет возможности самостоятельно оплатить услуги.

Стоимость услуг компании для клиента составит 0 рублей.*

Подать заявку на социальный проект «Бесплатное банкротство» можно тут Получить квоту или позвони по номеру: +7 385 223 0034

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На основании ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и положения Компании «ЕЦЗ» «Социальное банкротство».

* Не распространяется на обязательные расходы в процедуре. Не оферта. Срок реализации проекта: 11.01.2023 г. – 31.12.2023 г.