Как подготовиться к продаже машины правильно и своими руками

Продажа автомобиля — дело непростое и требующее тщательной подготовки. Потенциальному покупателю намного приятнее оценивать приведенный в порядок и «ухоженный» автомобиль, чем тот, у которого не прибран салон или грязный кузов. Ниже мы расскажем обо всех нюансах предпродажной подготовки машины. Также рекомендуем заранее проверить наличие штрафов ГИБДД по продаваемому авто (сделать это можно здесь: paygibdd ), чтобы вовремя их оплатить, то есть до того, как ТС перейдет к новому владельцу.

Подготовка кузова

Кузов — первое, что оценивает покупатель. Если он грязный и со множеством мелких недочетов, то шансы продать машину или совершить сделку по хорошей цене существенно снижаются. Что рекомендуют сделать специалисты на этапе подготовки авто к продаже:

посетить автомойку;

сделать полировку кузова (процедура недорогая, но после нее лакокрасочное покрытие сверкает, как новое);

подкрашивание сколов и царапин. Если вы хотите, чтобы авто выглядело идеально, этот этап также обязателен;

мелкий кузовной ремонт. Устранять ли вмятины на кузове, трещины на бампере и прочие повреждения перед продажей или оставить все, как есть — решение, который владелец принимает, исходя из целесообразности финансовых вложений, которые на этом этапе уже довольно существенны.

Важно: оставляя недочеты неисправленными, будьте готовы к существенному снижению стоимости авто.

Подготовка салона

Здесь все зависит от того, насколько хорошо за салоном ухаживали ранее. Если особых проблем нет, достаточно убрать все лишнее, пропылесосить, а также обработать чехлы и панели специальными составами, чтобы придать им «лоск». Если имеются сильные загрязнения, лучше прибегнуть к услуге профессиональной химчистки. Если что-то сломало или порвано, стоит попытаться устранить подобные «недочеты».

Важно: когда человек садится в салон, хочется, чтобы в нем было приятно находиться, а его элементы работали исправно. Важен и запах, поэтому стоит приобрести нейтральный ароматизатор.

А что с мотором?

Если вы привыкли подходить ко всему основательно, обязательно убедитесь, что с двигателем все в порядке. Также стоит удалить внешние загрязнения под капотом, поскольку осмотр этой части автомобиля — важный этап. По внешнему виду зоны опытный человек может определить многое. Приятный бонус для покупателя — замена масла перед продажей. Это скажет о вас, как о заботливом автовладельце.

Приятные бонусы

Подарки любят все, поэтому набор из аптечки, огнетушителя и прочих полезностей можно оставить новому владельцу. Часто в качестве бонуса люди отдают зимние шины, что может стать еще одним весомым аргументов в пользу выбора именно вашего авто.