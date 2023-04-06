Как определить качество товарного бетона

Качественный товарный бетон используется для заливки полов в помещениях, создания смесей для изготовления блоков и кладки кирпичей. Благоустройство фундамента и надежных стен возможно лишь с применением материала, соответствующего установленному ГОСТу. Куб бетона включает воду, цемент, песок и разные наполнители. Процентное содержание последних определяет его дальнейшее применение. Выделяют специализированный и более дешевый базовый товарный бетон. Каждый вид продукции проходит контрольные испытания, после которых ему присваивается определенный класс.

Качественный товарный бетон используется для заливки полов в помещениях, создания смесей для изготовления блоков и кладки кирпичей.

При покупке эксплуатационные свойства товарного бетона определяются по его маркировке. В буквах и цифрах зашифрована ценная информация о показателях прочности, удобоукладываемости и морозостойкости. Выбор качественного товарного бетона на странице https://mosavtobeton.ru/tovarnyj-beton/ можно сделать с учетом его основных характеристик. Приобретение напрямую с завода-изготовителя — гарантия получения продукции, соответствующей высоким требованиям.

Риски при выборе бетона у перекупщиков

Проверить товарный бетон без специалиста по лабораторному контролю невозможно. Но многие покупатели пренебрегают приглашением эксперта, на свой риск заключают договор с перекупщиками. Визуально определить качество бетона очень сложно. Поэтому сотрудничество с перекупщиками может привести к негативным последствиям. Они предлагают бетон, который смешался с водой в миксере, имеет неправильные пропорции компонентов. Перекупщики могут добавить в строительный материал примеси, повышающие его объемность, пористость, хрупкость. Такой бетон не послужит долго.

Как определить качество: методы

Для определения прочности товарного бетона, его проверки на устойчивость к разрушению используют инструмент по ГОСТу, проверенные технологии. Специалисты выбирают методы ударного импульса, прозвон плотности ультразвуком, рентгеном. Испытания не проводятся покупателями самостоятельно. Приглашаются независимые лабораторные эксперты, которые организуют проверку в строго установленных условиях. Она проходит так:

бетон закладывают в кубические металлические формы;

каждый образец штыкуют стержнями с округлыми наконечниками;

кубики застывают в специальных шкафах с определенным уровнем температуры и влажности. Через четыре недели замеряют их вес , плотность и геометрию;

плотность и геометрию; бетон сдавливается прессом , чтобы определить его устойчивость к разрушению.

Чтобы избежать подобных манипуляций при покупке товарного бетона, следует обращаться на завод напрямую, не пользуясь услугами посредников, перекупщиков.