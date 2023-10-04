Как оплатить электроэнергию с помощью телефона

Когда оплатить квитанцию за свет необходимо здесь и сейчас, откройте мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт».

«Алтайэнергосбыт» рекомендует установить приложение на смартфон, чтобы личный кабинет клиента всегда был под рукой и позволил внести платёж за пару минут.

Кроме того, сервис поможет:

передать показания счётчика;

подписаться на электронную квитанцию;

просмотреть баланс лицевого счёта, историю начислений, платежей и многое другое.

«Мой Алтайэнергосбыт» доступен для бесплатного скачивания в магазине приложений на смартфоне. Время работы личного кабинета на данный момент с 10:00 до 03:00 по местному времени.

Согласно законодательству, оплачивать электроэнергию необходимо не позднее 10 числа месяца, следующего за расчётным.

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