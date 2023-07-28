Как начать и сразу же закончить подготовку к школе

Берем:
- Для записей — тетради и блокноты (с запасом);
- Для творчества — мелки, наборы маркеров, краски и цветную бумагу;
- Для удовольствия — фигурные блокноты, ручки с помпонами, пеналы-хамелеоны и точилки-пирожные от ClipStudio;
- И все складываем в рюкзак из новых коллекций: «Милый котик» для девочек или «Кул геймер» для мальчиков.
Вот и все: теперь до 1 сентября точно можно будет забыть о школе. Еще больше товаров здесь.
Организатор акции: *ООО «Галастор» (ОГРНИП 1207700479040).
119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 1, этаж 3, помещ. XXIII.
* Акция «Второй товар за 1 рубль» действует на все школьные товары 29-30 июля 2023 г. в розничных магазинах «Галамарт».
Подробнее об организаторе и условиях проведения акции можно ознакомиться по телефону 8 800 25 000 25 и на сайте www.galamart.ru Информация на изображениях может отличаться от действительной.
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