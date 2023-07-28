Как начать и сразу же закончить подготовку к школе

Это вполне реально, поскольку «Галамарт» делает очень щедрый подарок детям и родителям: 29 и 30 июля здесь будет действовать акция «Второй товар за 1 рубль» на все канцтовары. С уверенностью можно сказать, что, независимо от погоды за окном, это будут очень жаркие выходные!