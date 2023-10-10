10 октября
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Потребитель

Как изменилась жизнь водителей и пассажиров после вступления в силу нового закона о такси

С 1 сентября в России вступил в силу новый закон о такси, который поставил водителей в жесткие рамки. Разбираем, что же изменилось за месяц.

Такси.
Такси.
https://unsplash.com/

Главные положения нового закона

  • Чтобы уйти в сферу такси, обязательно нужно предоставить справку о судимости;
  • Теперь ФСБ может отслеживать поездку в реальном времени;
  • К работе допускаются водители со стажем вождения не менее трех лет;
  • Таксистам разрешается работать не более 12 часов, чтобы они не засыпали на работе. Это отслеживают специальные приборы;
  • Ранее самозанятые не могли прорваться в бизнес, однако теперь они такая возможность предоставляется;
  • Создается цифровая система контроля за деятельностью такси.

В такую систему водители должны загрузить все свои документы, а также справку о судимости. Если чего-то будет не хватать - таксист не сможет получить заказ.

Цель нового закона - постараться сделать все более официально и безопасно. Не всем работникам это пришлось по душе и многие ушли из сферы.

Такси.
Такси.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

На сколько выросли тарифы

Конечно, когда есть такие жесткие правила, то и цена соответственно становится выше. Но стоит помнить, что, прежде всего, мы платим за комфортные и безопасные условия.

Отмечается, что средняя цена поездки выросла на 5% и пока не во всех регионах.

Цены на такси в Барнауле

В Барнауле в час пик цена такси может достигать 600 рублей, даже если на дорогах нет пробок. Особенно после 22:00.

Причем не важно, будний или выходной день. Общественный транспорт в это время уже не ходит, у горожан нет выбора.

Ранее сообщалось, что таксисты в Барнауле не могут получить разрешение на перевозку пассажиров.

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