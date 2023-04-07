Как эффектно поздравить человека, если он находится далеко

В ситуации, когда в особенный день дорогой вам человек находится далеко, может оказаться каждый. Но это вовсе не повод отказываться от того, чтобы поздравить друзей, любимых или родственников. О самых интересных способах и идеях поздравлений на расстоянии расскажем ниже.

Цветы с доставкой

В современном мире доставка цветов доступна практически в любую точку земного шара. Где бы ни находились вы сами и дорогой вам человек, можно оформить соответствующий заказ, и букет привезут к конкретному времени, добавив к нему открытку, сувенир, шары и прочее по желанию заказчика.

Сервис по доставке цветов по миру предполагает возможность оплаты заказа практически из любой точки земли, фотоотчет со стороны компании-исполнителя, возможность круглосуточного оформления доставки и многое другое. Вам остается лишь выбрать тип цветов, которые вы хотите преподнести, а также оформление, либо отдать предпочтению уже готовой флористической композиции.

Видеопоздравление

Для того чтобы отправить дорогому вам человеку теплое и душевное видеопослание, не понадобится ничего, кроме смартфона или камеры и хорошего настроения. Для дополнительного эффекта можно использовать тематические атрибуты (например, ко дню рождения актуальны разноцветные шары, а к новому году — украшенная елка, или венок).

Записав поздравительные слова на видео, достаточно отправить их адресату в соцсетях, по электронной почте или через мобильные мессенджеры. Такое внимание точно будет оценено по достоинству!

Подарочный сертификат

Приобрести такой презент также можно, вне зависимости от того, где находитесь вы и сам получатель. Можно пойти простым путем и выбрать сертификат, дающий право на совершение покупок на одном из популярных маркетплейсов. Если хотите удивить по-настоящему, преподнесите человеку возможность развиваться! Если близкий человек мечтает изучать иностранный язык, хочет обучиться живописи или, например, желает освоить секреты кулинарного мастерства, просто преподнесите ему сертификат на соответствующий курс.

Виртуальный презент

Находящемуся далеко от вас человеку можно преподнести онлайн-игру, доступ к электронным книгам, фильмам и сериалам или другому платному контенту. Главное — «угадать», что точно понравится.

Подарочный бокс

Доставка таких наборов осуществляется почти по всему миру. В них можно включить практически все, что угодно: уходовую косметику, сладости, аксессуары, украшения и прочее.

Дарите по-настоящему запоминающиеся подарки!

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