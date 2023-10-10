Как быстро скачать квитанцию и оплатить ЖК-услуги без комиссии

Сервис «Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг».
Чтобы получить квитанцию, необходимо выбрать поставщика услуг, ввести лицевой счёт и контактный телефон.
Сервис «Оплатить квитанцию онлайн».
Для оплаты введите номер лицевого счета, сумму к оплате, а также адрес электронной почты, на которую поступит чек об оплате.
Дистанционные сервисы энергокомпании работают в круглосуточном режиме на сайте компании «Алтайэнергосбыт».
Список-организаций партнёров АО «Алтайэнергосбыт»:
- МУП «Райтоп», Благовещенский район (тепло-, водоснабжение);
- МУП «Энергетик», Бийский район (тепло-, водоснабжение);
- МУП «Третьяковский коммунальщик» (тепло-, водоснабжение);
- МУП «Волчихинские коммунальные системы» (тепло-, водоснабжение);
- МУП «Теплоресурс», Змеиногорский район (тепло-, водоснабжение);
- МУП «Коммунальщик», г. Славгород (тепло-, водоснабжение);
- МУП «КС», Косихинский район (водоснабжение, водоотведение);
- МУП «Тепловодснаб», Табунский район (холодное водоснабжение);
- ООО «Коммунальщик», г. Яровое (содержание жилого помещения);
- ООО «Родник», г. Алейск (содержание жилого помещения);
- ООО «Эко-Гарант», г. Заринск (обращение с ТКО);
- ООО «ЭКОТРАНС» (регоператор Алейской зоны, обращение с ТКО);
- МУП "ЖКХ АКТАШ" МО "УЛАГАНСКИЙ" (обращение с ТКО);
- АУ "КЫЗЫЛ-ОЗЕК-СЕРВИС", Республика Алтай (обращение с ТКО);
- ООО «Золотой ресурс», Республика Алтай (обращение с ТКО);
- ООО «Восток», Улаганский и Кош-Агачский район (обращение с ТКО) и др.